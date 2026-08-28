River se lo quiere robar a Boca: hizo un sondeo por Francisco Álvarez

Después de lo que fue la durísima eliminación de la Copa Sudamericana, en el mundo River no solo comenzaron a buscar un entrenador que pueda ocupar el lugar vacante que dejó la salida de Eduardo Coudet al frente de la dirección técnica, sino que también aparecieron algunas propuestas para que jugadores como Lucas Martínez Quarta armen las valijas.

El ex defensor de Fiorentina se encuentra en el radar de Al Sadd, equipo qatarí, y podría marcharse. En ese caso, los directivos del Millonario ya posaron sus ojos en un posible reemplazo: Francisco Álvarez, marcador central de Argentinos Juniors que también está en los planes de Boca, y quien ya realizó algunas averiguaciones para sumarlo.

Según pudo confirmar BOLAVIP, desde el Bicho están dispuestos a desprenderse del futbolista nacido en Rawson, pero aún no hubo una oferta formal. Por ahora, solo dialogaron para hacerle saber a Cristian Malaspina y compañía que desde Núñez están interesados en Álvarez. Eso sí, el Xeneize no se baja del ring y aún quiere sumarlo.

Durante las últimas horas, y más allá de que a este medio le confirmaron que Álvarez podría marcharse desde La Paternal a cambio de una suma que oscile entre los 4.500.000 y los 5.000.000 de dólares, Planeta Boca Juniors sostuvo que al club de La Ribera le solicitaron, como mínimo, un total de 7.000.000 de la moneda estadounidense. Las charlas recién comienzan, pero la novela del mercado ya se hizo presente.

Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors.

Quién es Francisco Álvarez

El nacido en Rawson, en la Provincia de San Juan hace 26 años, es zaguero central y mide 1,80m. Tras realizar las divisiones inferiores en San Martín (SJ) y pasar por varios equipos del fútbol argentino, alcanzó su mejor versión y es figura en Argentinos Juniors. Además, destaca por su buen juego con los pies y solidez defensiva a campo abierto.

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Por otro lado, es válido saber que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y, debido a su nivel actual, no será sencillo negociar con la dirigencia del Bicho ya que lo considera una pieza fundamental. A su vez, disputó 2 partidos en la Selección Argentina Sub-20, cuando estaba bajo la conducción de Sebastián Beccacece.

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