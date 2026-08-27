Dibu Martínez es nuevo jugador de Chelsea: los millones que convencieron a Aston Villa

Luego de muchas idas y vueltas, se confirmó la transferencia del arquero de la Selección Argentina. Continuará en la Premier League.

Es un hecho: Dibu Martínez dejará de ser arquero de Aston Villa para transformarse en jugador de Chelsea. De esta manera, el arquero de la Selección Argentina continuará en la Premier League de Inglaterra, pero cambiará de equipo después de que los de Londres desembolsen 9 millones de euros para convencer a los de Birmingham.

Desde hace un tiempo, parecía decantarse de manera cada vez más contundente que el oriundo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, no continuaría en Aston Villa. En ese contexto, Juventus fue uno de los primeros pesos pesados que se fijaron en el arquero surgido de las divisiones inferiores de Independiente, pero esta posibilidad se terminó descartando.

Luego fue Chelsea quien apareció en escena y fue a fondo por los servicios del experimentado golero argentino de 33 años de edad, campeón del mundo con La Albiceleste en Qatar 2022 y reciente subcampeón del mundo con el propio combinado encabezado estratégicamente por Lionel Scaloni en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Más allá de los mencionados millones invertidos por Chelsea en su ficha, no es un detalle menor que el también exarquero de Arsenal, entre otros equipos, tendrá un contrato con los Blues por dos temporadas. Es decir, hasta mediados de 2028. Paralelamente, contará con la posibilidad de prolongar ese vínculo por una temporada más, hasta 2029.

Futuro definido para Dibu Martínez. (Foto: Getty)

Chelsea llevaba un tiempo considerable analizando la chance de contratar a un arquero de renombre, contemplando las dudas generadas con respecto a la figura del español Robert Sánchez. Así fue como el nombre propio del argentino apareció en escena y terminó seduciendo de forma contundente. De hecho, se lo queda por un monto sumamente accesible.

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Martínez contaba con un contrato con Aston Villa hasta el 30 de junio de 2029. Sin embargo, recientemente, los dirigidos por Unai Emery se habían hecho con los servicios del japonés Zion Suzuki, de interesante Copa del Mundo. De este modo, teniendo en cuenta también la presencia de Marco Bizot, Dibu había perdido terreno.

De esta manera, el arquero de la Selección Argentina será compañero de otros futbolistas nacidos en el territorio nacional como Aarón Anselmino y Valentín Barco. Y, claro está, siempre y cuando no se termine concretando la transferencia a Manchester City, también compartirá equipo con otra figura del calibre de Enzo Fernández.

Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Dibu Martínez llegó a Aston Villa en septiembre de 2020. Desde ese entonces, logró ver acción en 240 partidos de carácter oficial, recibiendo 312 goles. Paralelamente, el arquero argentino formó parte de la conquista de la UEFA Europa League en 2026.

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DATOS CLAVE

Dibu Martínez jugará en Chelsea, que pagó 9 millones de euros al Aston Villa.

El arquero argentino firmó contrato con los Blues por dos temporadas, hasta 2028.

Disputó 240 partidos oficiales en Aston Villa y ganó la UEFA Europa League 2026.