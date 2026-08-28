River hoy: Maidana se suma al CT de Ponzio, la reflexión de Musto y Galoppo cerca de irse

Todas las novedades del Millonario de este viernes 28 de agosto, a días de enfrentar a Banfield por el Torneo Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 28 de agosto de 2026, con el foco puesto en el duelo ante Banfield del próximo domingo por la octava jornada de la Zona B del Torneo Clausura. Emotivo mensaje de la hija de Leonardo Ponzio, Maidana se suma al cuerpo técnico del León, Mostaza bancó al nuevo DTn, Galoppo encamina su salida y la reflexión de Damián Musto tras la salida de Eduardo Coudet.

Maidana se suma al cuerpo técnico de Ponzio

Según informó el periodista Germán Balcarce, Jonatan Ramón Maidana -compañero de mil batallas de Leo Ponzio- se sumará al cuerpo técnico. La idea es que ante Banfield estén Escudero y Manfredi, pero ya a partir de la semana que viene se sumaría el ex marcador central que dejó su huella imborrable en el club de Núñez.

Emotivo mensaje de la hija de Ponzio

Un pilar importante para Leonardo Ponzio, el flamante DT de River, siempre fue su familia, que estuvo presente en todos los momentos importantes de su carrera. Sin ir más lejos, en su partido homenaje en el Estadio Monumental, el discurso final lo hizo junto a su hija Paula, a quien abrazó en pleno momento de emoción. Justamente su hija ahora es quien le mandó un hermoso mensaje a través de las redes sociales.

La hija del León compartió una historia junto a su padre y un emotivo texto: “Que orgullosa me pone saber que alguien que me enseñó a amar esos colores en las buenas y malas va a dirigir su primer partido ¿Será por poco tiempo? No lo sabemos… Pero sí sé el amor que le tenés a este club y eso no se compara con nada, pa. Vamos que huevos te sobran. Te amo Leonardo”.

Merlo banco a Ponzio

Reinaldo Carlos Merlo es una verdadera leyenda de River. Sin ir más lejos, es quien más partidos jugó con la casaca del Millonario ya que toda su carrera la hizo en el club de Núñez. Mostaza dialogó con Cancha embarrada, que se emite por AM 1070, El Destape y analizó la situación actual del club en el cual es ídolo.

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Mostaza afirmó: “Le tengo mucha fe al plantel y yo no tengo ninguna duda que el equipo va a salir adelante con Ponzio, tiene muy buenos jugadores. Yo creo que va a salir adelante. Con Ponzio hablamos, yo lo conocí en River en algunas reuniones a las que me invitaron”.

Además, agregó: “Sabe mucho de fútbol, le gusta mucho, ganó todo como jugador, ya dentro del campo de juego hablaba mucho y ahí prácticamente estaba dirigiendo, era el técnico dentro del campo y ahora lo va a expresar de afuera, yo le tengo mucha fe“.

Al ser consultado sobre si le va bien y estira el interinato, comprando la situación con la de Scaloni en la Selección Argentina, Mostaza no dudó: “¿Por qué no? Cuando arrancó Scaloni nadie pensaba que iba a lograr todo lo que logró, Ponzio también lo puede lograr, tiene todas las condiciones“.

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Merlo y Fillol. (Foto: @ubaldofillol).

Galoppo, a un paso de irse

Son días muy movidos en River: Coudet dejó de ser el entrenador, la dirigencia decidió darle la oportunidad a Leonardo Ponzio, en principio como DT interino, mientras tanto se definen salidas de los jugadores apartados y quien sería el próximo en marcharse es Giuliano Galoppo.

Según pudo saber Bolavip, Galoppo se marcharía a Atlanta United a préstamo por 10 meses, el mismo tendrá opción de compra. En Núñez hubo una reunión el pasado jueves entre la dirigencia y el jugador con la clara intención de darle a entender que había llegado una oferta por él y que sería buena idea que la acepte.

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Galoppo está analizando la propuesta y todo indica que va a terminar aceptando marcharse a la MLS. Si bien su intención inicial era ir al fútbol de Europa, la realidad es que no llegaron propuestas por él. En el medio del mercado de pases salió el fallo de la FIFA en el que quedaba inhabilitado para jugar hasta que pague una deuda a un viejo representante.

Giuliano Galoppo. (Foto: Getty).

La reflexión de Damián Musto

Damián Musto llegó al Millonario de la mano de Eduardo Coudet y fue su ayudante de campo más cercano. A través de sus redes sociales oficiales, el ex mediocampista compartió un mensaje para el Chacho y el mundo River: “Gracias loco querido. Jamás vi a alguien ponerle la pasión, el tiempo, la dedicación y el corazón que vos le metiste desde el primer minuto en el club”.

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Además, agregó: “Dios sabe por qué hace las cosas de esta manera, pero los que estuvimos con vos en el día a día sabemos bien todo lo que pasamos. Gracias a todo River, a su gente incondicional, sus dirigentes y sobre todo a sus trabajadores del día a día, esa gente tan valiosa e incansable que no para de laburar en silencio! Sin dudas esta racha cambiará y todos tendremos lo que nos merecemos. Gracias de corazón”.

DATOS CLAVE

Leonardo Ponzio prepara su debut como DT de River en el duelo ante Banfield.

prepara su debut como DT de River en el duelo ante Banfield. Giuliano Galoppo encamina su salida de River Plate con destino al Atlanta United.

encamina su salida de River Plate con destino al Atlanta United. Damián Musto envió un mensaje tras confirmarse la salida de Eduardo Coudet.