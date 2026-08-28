Boca cerró el viernes con un triunfo sobre la hora frente a Lanús, en lo que fue el regreso de los hinchas a La Bombonera luego de las obras en el campo de juego, motivo por el que en tres partidos trasladaron la localía hacia el Estadio Tomás Adolfo Ducó, correspondiente a Huracán.

Bajo el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura, y a pesar de que los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena no tuvieron una mala jornada, los hinchas se mostraron muy molestos con la actuación individual de uno de los titulares, y por medio de las redes sociales lo llenaron de críticas.

El gran apuntado por aquellos que no concurrieron a Brandsen 805 fue Alan Velasco, quien tenía la dificilísima tarea de reemplazar a Tomás Aranda, quien sufrió la fractura del peroné durante uno de los entrenamientos de la semana y quedó marginado de todo tipo de actividad en lo que resta del año.

A lo largo de los últimos días, y sobre todo después de que se confirmara la baja del juvenil, todos los ojos estuvieron puestos en el ex Independiente y Dallas, ya que Arruabarrena había depositado toda su confianza para mandarlo desde el inicio. Pero más allá de que supo tener un nivel aceptable, principalmente para lo que había mostrado en el pasado, al oriundo de Quilmes lo cuestionaron. Incluso, llegaron a pedir que la dirigencia lo venda.

Alan Velasco frente a Lanús. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Las estadísticas de Alan Velasco vs. Lanús

Goles: 0

Goles esperados (xG): 0.28

Asistencias: 0

Asistencias esperadas (xA): 0.05

Tiros totales: 6

Goles esperados a puerta (xGOT): 0.04

Tiros a puerta: 1

Disparos bloqueados: 3

Toques: 42

Toques fallidos: 3

Regates (completados): 2 (1)

Faltas recibidas: 1

Posesión perdida: 16

Distancia total con el balón: 57.3 m

Carreras: 7

Progresión total: 6.8 metros

Pases clave: 1

Centros (acertados): 4 (1)

Pases precisos: 13/19 (68%)

Pases en campo rival (precisión): 8/14 (57%)

Pases en campo propio (precisión): 5/5 (100%)

Pases largos (acertados): 2/3 (67%)

Contribuciones defensivas: 0

Entradas (ganadas): 0 (0)

Intercepciones: 0

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 3

Duelos en el suelo (ganados): 10 (2)

Duelos aéreos (ganados): 4 (1)

Faltas: 1

Regateado: 4

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Las críticas de los hinchas de Boca contra Alan Velasco

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