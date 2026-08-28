Boca vs. Lanús EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En su regreso a La Bombonera, el Xeneize recibe al Granate en un partido clave para la tabla de posiciones.

Este viernes por la noche, Boca recibe a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo. Además, el encuentro es transmitido por TNT Sports y también el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Boca y Lanús

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores, Miguel Merentiel.

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores, Miguel Merentiel. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Allan Wlk.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026