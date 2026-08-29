Arruabarrena, muy autocrítico pese al triunfo de Boca ante Lanús: “No merecimos ganar”

El Vasco no se dejó llevar por la euforia de la victoria en la última jugada del partido y habló del déficit de su equipo.

Este viernes por la noche, Boca venció 1-0 a Lanús en la última jugada del partido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Aunque llevaba pocos minutos en la cancha, Toto Belmonte marcó el gol definitivo y selló una nueva inexorable Ley del Ex. De esta manera, el Xeneize escaló varios lugares en la tabla de posiciones y está en puesto de Copa Libertadores 2027.

Tomás Belmonte anotó el gol agónico de Boca ante Lanús. (Getty Images)

Tal como sucede habitualmente, Rodolfo Arruabarrena asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada encuentro. En ese contexto, el entrenador fue contundente ante la primera pregunta. “No merecimos ganar, Lanús fue superior“, sentenció sin titubear al decirlo en el micrófono.

Inmediatamente después, el Vasco redobló la apuesta y fue por más. “Los tres puntos son importantes, los necesitábamos. Sumar de a tres jugando mal, nos viene bien para las tablas“, manifestó en rueda de prensa. Además, luego añadió: “Somos autocríticos y tenemos que mejorar. El equipo no tuvo la fluidez de otros partidos, sin embargo fuimos a buscarlo arriesgando“.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca Juniors. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, el director técnico analizó lo ocurrido durante el cotejo y aseguró: “No estuvimos finos con la pelota“. Lejos de restarle importancia al Granate, soltó: “El rival juega, que ha salido campeón de la Sudamericana y con un entrenador que sabe perfectamente lo que quiere. Muchas veces se nos complicaba porque estaban mejor“.

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Pese a la euforia por la victoria agónica, Arruabarrena no se olvidó de Tomás Aranda, que viene de sufrir una fractura de peroné. “El triunfo este es para Tomi“, sostuvo el entrenador en primera instancia. A continuación, hizo una revelación de lo que pasó en el vestuario y confesó: “Los chicos se han puesto en contacto con él y el lunes lo veremos en el predio“.

Tomás Aranda, juvenil de Boca.

Además, el Vasco reveló: “Las ausencias de Tomi y Lea, que son los dos jugadores más importantes del fútbol argentino, se sienten“. Sin embargo, no lo utilizó como justificación y fue ahí cuando agregó: “No es excusa, tenemos que buscar las variantes. Felicito a mis jugadores por la entrega. Vamos a jugar 6 partidos en 22 días“.

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Por otro lado, elogió a Álvaro Montero y el nivel que demostró ante Lanús. “Sabe perfectamente cómo es esto. Lo he charlado con él, tendrá que hacer oídos sordos a las críticas y también a los elogios“, tiró el DT. Luego, sumó: “Ha estado en un buen nivel, ya viene demostrando esa seguridad que necesitamos. Espero que siga por ese camino. Lo felicito“.

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. (Getty Images)

Por último pero no menos importante, habló de Lautaro Bianco, el juvenil que sube a Primera. “Mañana comenzará a trabajar con nosotros. Es un chico que venimos siguiendo hace tiempo. Espero que se adapte bien al grupo, entre todos lo ayudemos para que, si le llega a tocar la oportunidad, pueda demostrar. Espero sacarle provecho“, culminó.