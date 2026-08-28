Kevin Zenón podría irse a Atlas de México: la contraoferta de Boca

El zurdo de 25 años corre de atrás en la consideración de Arruabarrena y está cerca de emigrar en este mercado de pases.

Kevin Zenón es uno de los futbolistas que menos rodaje sumó en Boca durante el último año. De hecho, pese al cambio de entrenador, también corre de atrás en la consideración de Rodolfo Arruabarrena, aunque sí suele ocupar un lugar en el banco de suplentes. En medio de ese contexto, Atlas presentó una oferta para llevárselo en estas horas.

Kevin Zenón, futbolista de Boca Juniors. (Getty Images)

Vale resaltar que los Zorros ofrecieron un préstamo por un año con opción de compra, ítem que el Xeneize podría aceptar y está abierto a negociar pero con condiciones claras. Además, desde México incluyeron una cláusula para que sea obligatoria si se cumplen ciertos objetivos durante su estadía en el conjunto, lo que fue visto con buenos ojos.

Lo cierto es que, tras recibir la propuesta recién mencionada, Boca hizo una contraoferta con la intención de concretar la operación en buenos términos. Según pudo saber BOLAVIP, aumentó el monto de la opción/obligación de compra para que la cifra que ingresaría en las arcas financieras se acerque a lo pretendido. Ahora falta la respuesta de Atlas…

Kevin Zenón, futbolista de Boca Juniors. (Getty Images)

Cabe recordar que el último partido que jugó como titular fue el 26 de julio, en la dura derrota por 3-0 del Xeneize ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026. Desde entonces, el mediocampista solo sumó 38 minutos repartidos en otros tres cotejos, en su evidente rol como alternativa solo en caso de necesidad para administrar cargas.

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Un dato importante a tener en cuenta es que Hernán Crespo es el entrenador de Atlas y busca añadir una nueva incorporación a su plantel que está siendo renovado. Así, Zenón se sumaría a Jorge Sánchez, Juan Sánchez Purata, Luis Leite, Milton Valenzuela, Luis Henriques (Duk), Ryan Mmaee y Florian Monzón como los refuerzos en este mercado de pases.

Kevin Zenón, futbolista de Boca Juniors. (Getty Images)

Atlas deberá liberar una plaza de No Formado en México

Los Zorros no solo deberán mejorar la oferta para convencer a Boca de que se lleve a cabo el traspaso, sino que además tendrán que liberar una plaza de No Formados en México para hacerle un lugar a Kevin Zenón. Esto se debe a que ya llenó todos los cupos disponibles para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.