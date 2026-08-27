Este jueves, tal como estaba previsto de antemano, se llevó a cabo la conferencia de prensa correspondiente para anunciar el alejamiento de Eduardo Coudet como director técnico de River Plate. En la misma, en las instalaciones del Estadio Monumental de Núñez, estuvieron también presentes el presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli.

Paralelamente, la máxima autoridad del combinado Millonario confirmó quién asumirá como entrenador interino luego de la salida del Chacho. Se trata de Leonardo Ponzio, un ídolo de la institución que se encontraba formando parte de la entidad, aunque en otro rol. No es un detalle menor que estará acompañado por Marcelo Escudero y su equipo de trabajo.

Ponzio, de 44 años de edad, supo acumular más de 350 partidos en la Primera de River, formando parte de la conquista de nada más ni nada menos que 17 títulos de carácter oficial, entre los cuales se destacan dos ediciones de la Copa Libertadores de América. Se retiró de la actividad profesional en 2021, precisamente en el Millonario.

Por su parte, Escudero, quien se encontraba desempeñándose como director técnico de la Reserva, estará secundando a Ponzio. No es un detalle menor que el Pichi ya había protagonizado dos interinatos al frente del primer equipo de River: el primero en 2024 con la salida de Martín Demichelis y el segundo en 2026 con la partida de Marcelo Gallardo.

El comunicado de River

“River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica. Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos ciclos y doce años como jugador”, comenzó rezando el anuncio oficial de River.

“El cuerpo técnico estará conformado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi”, concluyó el comunicado correspondiente vertido a través de las redes sociales de la entidad de Núñez. De este modo, Ponzio estará a cargo del equipo el próximo domingo ante Banfield.

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COMUNICADO OFICIAL



River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.



Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos… pic.twitter.com/x17RPBzcU8 — River Plate (@RiverPlate) August 27, 2026

DATOS CLAVE

Eduardo Coudet dejó su cargo como director técnico de River Plate.

Leonardo Ponzio, de 44 años, asumió como el nuevo entrenador interino del equipo.

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