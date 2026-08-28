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Fútbol argentino

River, afuera de todo: así quedó la tabla anual tras el triunfo de Boca ante Lanús

El Xeneize entró en puestos de Copa Libertadores y generó varias modificaciones en la lucha por clasificar.

Leandro Paredes, capitán de Boca.
© GettyLeandro Paredes, capitán de Boca.

Luego del primer día de los partidos de la fecha 7, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este viernes 28 de agosto.

En el primer turno, Unión de Santa Fe goleó 4-1 a Sarmiento de Junín en un partido fundamental entre dos equipos que luchan por ingresar a la Copa Sudamericana 2027. Más tarde, Boca le ganó 1-0 a Lanús en la última jugada del partido, aprovechó la oportunidad para escalar varias posiciones y ponerse en puestos de Copa Libertadores.

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Unión de Santa Fe aplastó a Sarmiento de Junín. (@clubaunion)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 42 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Argentinos Juniors – 42 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Boca Juniors – 40 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Vélez Sarsfield – 40 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Rosario Central – 39 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Estudiantes – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Belgrano – 36 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  8. Gimnasia La Plata – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Independiente – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Instituto – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. River Plate – 33 puntos
  12. Unión – 31 puntos
  13. Tigre – 31 puntos
  14. Lanús – 31 puntos
  15. Sarmiento – 31 puntos
  16. Gimnasia (M) – 31 puntos
  17. Huracán – 30 puntos
  18. Talleres – 30 puntos
  19. Barracas Central – 30 puntos
  20. Defensa – 30 puntos
  21. San Lorenzo – 29 puntos
  22. Racing – 26 puntos
  23. Banfield – 25 puntos
  24. Newell’s – 25 puntos
  25. Platense – 24 puntos
  26. Atlético Tucumán – 23 puntos
  27. Central Córdoba – 22 puntos
  28. Riestra – 18 puntos
  29. Aldosivi – 10 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 10 puntos – DESCENSO

La tabla del Torneo Clausura 2026

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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