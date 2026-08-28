River, afuera de todo: así quedó la tabla anual tras el triunfo de Boca ante Lanús

Luego del primer día de los partidos de la fecha 7, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y ya levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó después de este viernes 28 de agosto.
En el primer turno, Unión de Santa Fe goleó 4-1 a Sarmiento de Junín en un partido fundamental entre dos equipos que luchan por ingresar a la Copa Sudamericana 2027. Más tarde, Boca le ganó 1-0 a Lanús en la última jugada del partido, aprovechó la oportunidad para escalar varias posiciones y ponerse en puestos de Copa Libertadores.
Unión de Santa Fe aplastó a Sarmiento de Junín. (@clubaunion)
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 42 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 42 puntos – COPA LIBERTADORES
- Boca Juniors – 40 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 40 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Rosario Central – 39 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes – 37 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 36 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Gimnasia La Plata – 35 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 34 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 33 puntos
- Unión – 31 puntos
- Tigre – 31 puntos
- Lanús – 31 puntos
- Sarmiento – 31 puntos
- Gimnasia (M) – 31 puntos
- Huracán – 30 puntos
- Talleres – 30 puntos
- Barracas Central – 30 puntos
- Defensa – 30 puntos
- San Lorenzo – 29 puntos
- Racing – 26 puntos
- Banfield – 25 puntos
- Newell’s – 25 puntos
- Platense – 24 puntos
- Atlético Tucumán – 23 puntos
- Central Córdoba – 22 puntos
- Riestra – 18 puntos
- Aldosivi – 10 puntos
- Estudiantes (RC) – 10 puntos – DESCENSO