El partido que Montero necesitaba para ganarse a los hinchas: héroe ante un Lanús que le perdonó la vida a Boca

El equipo del Vasco jugó mal y el Granate lo superó en los 90'. Sin embargo, una tapada heroica de Álvaro Montero y un golazo de Belmonte en el descuento le dieron una victoria vital al Xeneize.

El regreso a La Bombonera fue con gloria, pero desde el funcionamiento dejó muchísimas dudas. Hay que decirlo sin vueltas: Boca no mereció ganar. Boca jugó mal. Lanús hizo los méritos suficientes para llevarse los tres puntos, pero le perdonó la vida al local y en el fútbol, los goles que no se hacen en un arco se sufren en el otro.

Cuando el partido se moría y el murmullo bajaba de las tribunas, llegó el momento que todo arquero sueña. En el minuto 94, Álvaro Montero metió una tapada impresionante, una atajada clave que era exactamente lo que el colombiano necesitaba para ganarse a los hinchas de Boca.

El envión anímico fue demoledor. Apenas un minuto después, en el 95′, apareció Tomás Belmonte para clavar un golazo, desatar la locura en La Bombonera y poner al equipo nuevamente en carrera.

Esta es apenas la segunda victoria del equipo del Vasco en el torneo local. Una campaña pobre que, con este triunfo agónico, lo ubica octavo en su zona, pero que le da el oxígeno necesario de cara a los próximos frentes: la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El partido dejó una conclusión contradictoria respecto al rendimiento del equipo: Boca extrañó horrores al pibe Aranda en la creación. Con Aranda en cancha, el equipo jugaba lindo pero no ganaba. Hoy, sin él, el Xeneize jugó feo, bastante feo, pero ganó. Por fin ligó esa cuota de suerte que le venía siendo esquiva en las últimas fechas.

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Boca tiene muchísimo que mejorar, de eso no hay dudas. Y mientras se espera por la vuelta definitiva de Paredes a la titularidad para darle un salto de jerarquía al mediocampo, la gran pregunta pasa por cómo va a aceitar el sistema el entrenador.

El debate ya está instalado en los pasillos de La Bombonera. ¿El Vasco se inclinará por un 4-3-1-2 con Velasco de enganche, tal como le gusta a Riquelme? ¿O apostará por un tridente ofensivo en un 4-3-3 integrado por Flores, Merentiel (o Valencia) y Villa?

La última palabra la tiene el DT, pero al menos hoy, Boca volvió a sonreír.