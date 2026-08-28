Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

Tras Boca vs. Lanús, así están los cruces de los 8vos de final del Torneo Clausura

Con la fecha 7 en juego, empiezan a conocerse los posibles encuentros correspondientes a la primera instancia de los Playoffs.

Boca derrotó a Lanús.
© Getty ImagesBoca derrotó a Lanús.

El fútbol argentino sigue su curso habitual y los diferentes equipos buscan meterse en la zona de Playoffs, donde comenzarán a disputarse las instancias eliminatorias hasta llegar a la ansiada final, la cual decretará al nuevo campeón del Torneo Clausura.

En lo que fue el regreso de los hinchas de Boca a La Bombonera tras las obras en el campo de juego, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó por 1-0 a Lanús. Así, el local quedó en la 8va posición y la visita en la 11ma ubicación de la tabla.

+ Seguinos en

Durante el primer turno de la jornada de este viernes 28 de agosto, Unión derrotó a Sarmiento, en Santa Fe, por 4-1 y escaló hasta la 7ma posición de la Zona A, dejándolo momentáneamente entre los clasificados a la próxima instancia. Por su parte, el Kiwi de Junín quedó como escolta en la Zona B, ya que el líder es Argentinos Juniors.

Cabe destacar que tanto de la Zona A como de la Zona B, los primeros ocho equipos de la tabla serán los clasificados a la siguiente instancia del certamen doméstico.

Unión goleó a Sarmiento en Santa Fe. (Foto: Prensa Unión)

Unión goleó a Sarmiento en Santa Fe. (Foto: Prensa Unión)

Los posibles cruces de 8vos de final del Torneo Clausura

  • Instituto vs Gimnasia (LP)
  • Gimnasia (M) vs Barracas
  • Vélez vs Atlético Tucumán
  • Defensa y Justicia vs Belgrano
  • Argentinos vs Boca
  • Sarmiento vs Newell’s
  • Tigre vs Unión
  • Rosario Central vs Independiente
Ver también

River podrá llevar visitantes contra Banfield: los excesivos precios de las entradas

Ver también

Vélez se reforzó con Ronaldo Martínez, a días de enfrentar a Boca por la Copa Argentina

Así continúa la fecha 7 del Torneo Clausura

Sábado 29 de agosto

  • 14:45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
  • 17:00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
  • 19:00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
  • 21:30 Talleres – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
  • 21:30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 30 de agosto

  • 15:00 Banfield – River (Zona B) -ESPN Premium-
  • 17:00 Argentinos – Aldosivi (Zona B) -TNT Sports-
  • 19:15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
  • 21:30 Independiente Rivadavia – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 31 de agosto

  • 19:00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
  • 19:00 Estudiantes – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
  • 21:15 Tigre – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
  • 21:15 Instituto – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Julián Mazzara
Julián Mazzara
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones