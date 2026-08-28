Tras Boca vs. Lanús, así están los cruces de los 8vos de final del Torneo Clausura

Con la fecha 7 en juego, empiezan a conocerse los posibles encuentros correspondientes a la primera instancia de los Playoffs.

El fútbol argentino sigue su curso habitual y los diferentes equipos buscan meterse en la zona de Playoffs, donde comenzarán a disputarse las instancias eliminatorias hasta llegar a la ansiada final, la cual decretará al nuevo campeón del Torneo Clausura.

En lo que fue el regreso de los hinchas de Boca a La Bombonera tras las obras en el campo de juego, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó por 1-0 a Lanús. Así, el local quedó en la 8va posición y la visita en la 11ma ubicación de la tabla.

Durante el primer turno de la jornada de este viernes 28 de agosto, Unión derrotó a Sarmiento, en Santa Fe, por 4-1 y escaló hasta la 7ma posición de la Zona A, dejándolo momentáneamente entre los clasificados a la próxima instancia. Por su parte, el Kiwi de Junín quedó como escolta en la Zona B, ya que el líder es Argentinos Juniors.

Cabe destacar que tanto de la Zona A como de la Zona B, los primeros ocho equipos de la tabla serán los clasificados a la siguiente instancia del certamen doméstico.

Unión goleó a Sarmiento en Santa Fe. (Foto: Prensa Unión)

Los posibles cruces de 8vos de final del Torneo Clausura

Instituto vs Gimnasia (LP)

Gimnasia (M) vs Barracas

Vélez vs Atlético Tucumán

Defensa y Justicia vs Belgrano

Argentinos vs Boca

Sarmiento vs Newell’s

Tigre vs Unión

Rosario Central vs Independiente

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Así continúa la fecha 7 del Torneo Clausura

Sábado 29 de agosto

14:45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

17:00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

19:00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

21:30 Talleres – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

21:30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 30 de agosto

15:00 Banfield – River (Zona B) -ESPN Premium-

17:00 Argentinos – Aldosivi (Zona B) -TNT Sports-

19:15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

21:30 Independiente Rivadavia – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 31 de agosto

19:00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

19:00 Estudiantes – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

21:15 Tigre – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-

21:15 Instituto – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura