Fin de ciclo para el Chacho Coudet en River: su equipo no es confiable y hasta le allanó el camino a Boca

El entrenador nunca pudo encontrar el camino: llegó al Millonario con mucha ilusión, pero perdió la alegría y se transformó en un tipo nervioso.

El fútbol es muy injusto a veces, no le encuentro otra explicación. Para mí, hoy, Eduardo Coudet armó el mejor equipo desde que es director técnico de River. Yo hoy vi los mejores minutos del River del Chacho.

Creo que Sebastián Driussi hizo más en este partido que Lucas Beltrán y Rafael Borré en todos los encuentros previos del semestre.

Creo que River mereció clasificar, creo que River mereció ganar, creo que River fue superior a Independiente Santa Fe. Pero no alcanza. No le alcanza al hincha de River el hecho de decir “fuimos mejores”. Tenés que meter el segundo, tenés que liquidarlo.

Después, Coudet tiene que empezar a sacar jugadores que no aguantan, como Gonzalo Montiel, que es excelente, pero que a los 60 minutos tiene que salir. Entonces, ese es un gran problema.

Y la verdad que River llega a los penales por una acción evitable de Lucas Martínez Quarta. Un defensor de su experiencia no puede ir a marcar con el brazo así de abierto. Y Santiago Beltrán casi ataja ese, atajó tres en la serie y es un fenómeno.

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Para mí, esto es un fin de ciclo del Chacho Coudet. Para mí, el entrenador no se sostiene y se va a ir de River. Llegó con toda la ilusión, pero River le sacó toda su alegría. Lo convirtió en un tipo enojado, en un tipo malhumorado.

Hoy, en la charla, los jugadores escuchaban más a Nicolás Otamendi que al técnico, que lo vi irse de la cancha sabiendo que es el final.

River, además, le allana el camino a Boca para llegar a la final de esta Copa Sudamericana. Repito: el fútbol es injusto, pero el River de Coudet no es un equipo confiable, ni siquiera para ganarle a Independiente Santa Fe en el Monumental.