Fue campeón del mundo con Boca, bancó a Úbeda y destrozó a Riquelme: “En ese mismo momento me voy”

Boca viene de perder frente a Vélez, donde los dirigidos por Claudio Úbeda no tuvieron una buena actuación fuera de La Bombonera, algo que se repitió en La Plata contra Estudiantes. Como en las últimas dos visitas el rendimiento no fue el esperado por Juan Román Riquelme y los hinchas, en el primer entrenamiento de la semana, el presidente tuvo una charla con los jugadores.

En diversos sectores del mundo boquense, la situación no cayó bien. Pero es una práctica habitual que realiza Riquelme, ya que también tuvo el mismo modus operandi durante el ciclo de Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Jorge Almirón, Diego Martínez y Fernando Gago. Y quien ahora se expresó al respecto fue Jorge Benítez.

No solo obtuvo la gloria como futbolista del club de La Ribera, sino que también lo hizo como entrenador: en 1976 ganó el Torneo Metropolitano y el Nacional, mientras que en 1977 consiguió la Copa Libertadores y la Intercontinental. También en 1978 ganó el certamen más importante del continente, y en 1981 obtuvo el Metropolitano. Mucho tiempo después, logró la Copa Sudamericana en 2004.

El Chino, fiel a su estilo filoso, no tuvo pelos en la lengua y cuestionó la actitud del presidente xeneize: “Si yo soy Úbeda y Riquelme se mete en el entrenamiento, en ese mismo momento me voy de Boca. El dirigente es dirigente. Si yo fuera técnico, me voy. Yo lo dije una vez, con respeto. Perdés dos partidos y te vas”.

El plantel de Boca ante Vélez. (Prensa LPF)

Más tarde, amplió: “Perdón. Si yo fuera técnico… No con Román, con ninguno. Lo viví con Mauricio. Macri no lo pisaba al vestuario. Lo hablaría personalmente; me sentaría en la oficina para que no haga eso”, enfatizó en diálogo con La Oral Deportiva.

Para la gloria boquense, hay una presión que conlleva estar a cargo. Y no lo dejó pasar por alto: “Las decisiones se dan siempre por el técnico. No pueden mirar para los costados. No está tan fácil Boca. El que venga, esperan que por lo menos llegue a la semifinal de la Libertadores. Yo digo que le tienen miedo. Y, si no tienen miedo, no ven la puerta totalmente abierta para tomar decisiones”, sentenció.

El recordado escándalo en Boca que tuvo a Jorge Benítez como protagonista

Durante la edición 2005 de la Copa Libertadores, en La Bombonera se cruzaban Boca y Chivas de Guadalajara, que algunos días antes, en México, había sido goleada por 4-0 para el Rebaño Sagrado.

Aquel plantel que comandaba el Chino Benítez, tenía muchísima rispidez con la dirigencia, que terminó despidiendo al entrenador luego de la igualdad en el resultado global, dado a que también fue uno de los grandes protagonistas de la noche tras escupir en el rostro a Adolfo Bautista, futbolista mexicano de la visita, quien había sido expulsado.

