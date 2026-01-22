Mercado de pases de Boca HOY y EN VIVO: oferta por Kevin Serna, Riquelme le ofreció contrato a Ángel Romero y Auzmendi a detalles

Ya lo dejó claro Juan Román Riquelme: Boca no quiere desesperarse y cometer errores en el mercado. A raíz de ello, el Xeneize todavía no tiene oficializado ningún refuerzo, pero hay tres nombres que pican en punta para vestir la camiseta azul y oro en este 2026: Ángel Romero, Kevin Serna y Rodrigo Auzmendi.

Con el mercado de pases extendido oficialmente por AFA hasta el martes 27 de enero a las 17:00 horas, Boca buscará completar estos fichajes con el Torneo Apertura ya en marcha.

Ángel Romero: los detalles del contrato

El paraguayo Ángel Romero tiene prácticamente todo acordado para ser el primer refuerzo de Boca en el 2026. Tras caerse el pase de Marino Hinestroza, el Xeneize tuvo que pelear con Mirassol para hacerse con el futbolista paraguayo.

Ángel Romero cerca de ser el primer refuerzo de Boca en 2026.

El jugador de 33 años, se encuentra con el pase en su poder luego de lo que fue su paso por Corinthians, y según pudo saber BOLAVIP, Riquelme le ofreció un contrato de un año más otro a consideración de ambas partes. Con eso resuelto, restan algunos detalles para que la operación llegue a buen puerto.

El objetivo de Ángel Romero es llegar con rodaje y nivel de competitividad alto al Mundial 2026. Volver al fútbol argentino y jugar también Copa Libertadores le resolverían ambos aspectos.

Kevin Serna: la oferta de Boca y lo que pide Fluminense

El otro futbolista que Boca pretende en estos momentos tampoco es argentino, y si bien el Xeneize debería resolver ciertos temas con el cupo extranjero, el objetivo es el colombiano Kevin Serna, con presente en el Fluminense.

Es por ello que Boca ya presentó una oferta formal de 5 millones de dólares por el extremo de 28 años, con pasado en Sportivo Luqueño, Alianza Lima, Deportivo Tarma, Los Chankas.

Kevin Serna tuvo minutos en las últimas convocatorias de la Selección Colombia. (Getty)

Del otro lado, la postura de Fluminense fue de no aceptar la primera oferta de Boca, con el objetivo de sentarse a negociar. El colombiano tiene contrato con el club hasta diciembre del 2027, y el Tri pediría 7 millones de dólares para dejarlo ir.

Serna es otro jugador con posibilidades concretas de ir al Mundial 2026, habiendo sido parte de las últimas convocatorias del seleccionado. El futbolista colombiano no disputó partidos en lo que va del 2026, pero fue titular gran parte del 2025 con Fluminense.

Cerca de cerrarse lo de Rodrigo Auzmendi

Boca se interesó por delantero centro de Banfield, Rodrigo Auzmendi. Luego de una primera oferta que fue considerada como “insuficiente”, el Taladro hizo una contraoferta que parece haber convencido a Boca y serviría para completar la transferencia.

Auzmendi sería el segundo refuerzo de Boca en el mercado.

Rodrigo Auzmendi se convertiría en el segundo refuerzo de Boca en este mercado de pases. En las próximas horas se confirmaría el acuerdo que ayudará a Banfield a pagar algunas deudas, levantar las inhibiciones y poder cerrar algunos refuerzos

En síntesis

Kevin Serna recibió una oferta formal de Boca en el mercado actual.

recibió una de Boca en el mercado actual. Juan Román Riquelme ofreció personalmente un contrato al futbolista Ángel Romero con un año y un segundo a discusión.

ofreció personalmente un contrato al futbolista con un año y un segundo a discusión. Rodrigo Auzmendi sería el segundo refuerzo de Boca, tras llegar a un acuerdo con Banfield.

