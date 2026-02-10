Sebastián Battaglia rompió el silencio en Boca y apuntó contra Riquelme: “No volvería a trabajar con él”

Resulta historia conocida que la herida que se abrió aquella noche de julio de 2022, en una estación de servicio tras quedar eliminado de la Libertadores, marcó un antes y un después en la relación de Sebastián Battaglia con la actual dirigencia de Boca. Y el ídolo lo ratificó como nunca en su última aparición pública, donde no titubeó para marcar una distancia irreversible con Juan Román Riquelme y compañía.

“No volvería a trabajar con Riquelme“, sentenció el máximo ganador de la historia xeneize en diálogo con Picado TV, con una contundencia que denota diferencias imposibles de maquillar. Sin embargo, su negativa no significa un adiós definitivo al club de sus amores, sino que reconoció haber recibido una propuesta a futuro y abrió la puerta a un regreso inminente.

La bomba estalló cuando el ex volante central admitió que su etapa con el buzo de DT está terminada, pero que su camino institucional no corre la misma suerte. “La propuesta que tengo no quiero decirla ahora y adelantarla, queda mucho tiempo. Va a ser más adelante, pero no va a ser dentro del marco de dirigir otra vez a Boca como entrenador”, confesó Battaglia, insinuando con lo que puede ser un desembarco en la oposición para las elecciones de 2027.

Esta confesión de Battaglia se mantiene en sintonía con sus dichos de mediados de 2025, cuando confirmó su diálogo con Jorge Reale, el dirigente que ya planearía su candidatura en el próximo turno electoral. “Lo conozco hace 20 años. Charlamos mucho de fútbol, del futuro y de los proyectos”, había revelado el ídolo. Y aunque no dio detalles de su futura función, el hecho de que descarte dirigir bajo el mando de Riquelme, lo posiciona como una potencial carta para el armado político que viene.

Críticas al presente: “Boca no llega a ser un equipo estable”

Al analizar el presente futbolístico del equipo en Picado TV, Battaglia fue incisivo al señalar una falta de identidad definida. “Boca no llega a ser un equipo estable, que transmita seguridad. De local termina triunfando por lo que significa jugar en La Bombonera. La gente empuja, pero la irregularidad hace que todo entre en duda”, sostuvo.

Finalmente, puso la lupa sobre el sistema táctico que prioriza Claudio Úbeda. “Boca jugaba 4-4-2, ahora pasó a 4-3-3, se buscan extremos… “¿Cuál es la línea?”, se preguntó retóricamente, cuestionando la planificación deportiva de la era actual. Además, advirtió que la aparición de los juveniles muchas veces se debe a la emergencia por las lesiones y no a un plan integral, lo que dificulta consolidar un once que sea sólido a lo largo de los fines de semana.

