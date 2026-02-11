Boca hoy: cambio de condiciones por Edwuin Cetré, dardos de Battaglia a Riquelme, buen presente de Dylan Gorosito y más

Es una semana agitada para Boca por su intento en dejar atrás la derrota con Vélez y las negociaciones con Edwuin Cetré. El plantel dirigido por Claudio Ubeda se entrena en Ezeiza, mientras la directiva de Juan Román Riquelme intenta reflotar las negociaciones por el colombiano tras las dudas que despertó su revisión médica. A continuación, todo lo que tenés que saber este miércoles 11 de febrero.

La estrategia de Boca para reflotar la llegada de Edwuin Cetré

A pesar del revés de último momento que parecía hacer caer un pase que estaba casi hecho, Edwuin Cetré todavía puede convertirse en jugador de Boca. Luego del freno que puso tras la revisión médica privada que se realizó el jugador, el Xeneize le envió una nueva oferta a Estudiantes para reflotar la transferencia.

Según pudo saber Bolavip, el club de la Ribera le ofreció al Pincha un préstamo con opción de compra, manteniendo los montos con los que iba a realizarse previamente la operación. De esta manera, Claudio Ubeda podría sumarlo a sus filas en este mismo mercado de pases.

Battaglia apuntó contra Riquelme

Resulta historia conocida que la herida que se abrió aquella noche de julio de 2022, en una estación de servicio tras quedar eliminado de la Libertadores, marcó un antes y un después en la relación de Sebastián Battaglia con la actual dirigencia de Boca. Y el ídolo lo ratificó como nunca en su última aparición pública, donde no titubeó para marcar una distancia irreversible con Juan Román Riquelme y compañía.

“No volvería a trabajar con Riquelme“, sentenció el máximo ganador de la historia xeneize en diálogo con Picado TV, con una contundencia que denota diferencias imposibles de maquillar. Sin embargo, su negativa no significa un adiós definitivo al club de sus amores, sino que reconoció haber recibido una propuesta a futuro y abrió la puerta a un regreso inminente.

Enorme jugada de Gorosito en Reserva

Este martes, en el triunfo por 3 a 0 de la reserva de Boca contra la de Deportivo Riestra, Dylan Gorosito fue la figura destacada con la jugada que terminó en el primer gol del partido. el lateral xeneize empezó en su campo, hizo una pared con Flores y llegó al área, donde le cedió la pelota a Bacidalupe para que éste defina a placer y pusiera el 1-0 parcial.

