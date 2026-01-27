En una semana agitada por la llegada de Ángel Romero y Santiago Ascacibar, Boca se prepara para enfrentar a Estudiantes en el Estadio UNO. Claudio Ubeda definió a los convocados para el compromiso que se jugará el miércoles a las 22.15 en La Plata.

La principal novedad es la ausencia de Alan Velasco, que sufrió una lesión en la rodilla en el último encuentro ante Deportivo Riestra y no será de la partida. Por otra parte, Brian Aguirre ya no forma parte de la lista ya que será refuerzo del Pincha.

Ante esta importante cantidad de bajas, el entrenador decidió sumar a Gonzalo Gelini, Leonel Flores y Tomás Aranda a la lista. Los tres campeones de Reserva formarán parte de la delegación y podrían ir al banco de suplentes.

Los delanteros Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel continúan afuera intentando dejar atrás sus respectivas lesiones. Es por eso que Iker Zufiaurre, que ingresó en el complemento ante el Malevo, se mantiene en la convocatoria.

Los convocados de Boca para visitar a Estudiantes

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Tomás Aranda.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Tomás Aranda. Delanteros: Lucas Janson, Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini, Exequiel Zeballos y Leonel Flores.

La lista de convocados. (Foto: Prensa Boca)

Publicidad

Publicidad

ver también El llamativo cambio de esquema que planea Claudio Úbeda para la visita de Boca a Estudiantes

La probable formación de Boca vs. Estudiantes

Teniendo en cuenta que el equipo de Ubeda viene de ganar en La Bombonera, no se descarta una alineación similar a la que venció a Riestra, pero con la salida de Alan Velasco por su lesión.

El Xeneize podría salir a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera, Kevin Zenón; Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

DATOS CLAVE

Boca visitará a Estudiantes el miércoles a las 22:15 en el Estadio UNO .

visitará a el miércoles a las 22:15 en el . Alan Velasco es baja por lesión; debuta el juvenil Gonzalo Gelini en la convocatoria.

es baja por lesión; debuta el juvenil en la convocatoria. Brian Aguirre sale de la lista para incorporarse como refuerzo de Estudiantes.

Publicidad

Publicidad

ver también Las primeras palabras de Ángel Romero como jugador de Boca: “Uno de los más grandes del mundo”