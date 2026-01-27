El llamativo cambio de esquema que planea Claudio Úbeda para la visita de Boca a Estudiantes

En el marco de la segunda fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, Boca visita a Estudiantes de La Plata en búsqueda de una nueva victoria que le permita seguir con puntaje perfecto en el certamen local tras el triunfo ante Riestra en el debut.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, deberá hacer por lo menos un cambio obligado, ya que no podrá contar con Alan Velasco, quien salió lesionado ante Deportivo Riestra y sufrió un esguince de rodilla, por lo que tendrá por lo menos dos meses de recuperación.

Según pudo saber Bolavip, en este contexto el DT no solo piensa en el reemplazante del ex Independiente, sino que también tiene en mente la posibilidad de cambiar el esquema y terminar con el tradicional 4-3-3, para ser más pragmático y agregar un mediocampista más para conformar un 4-4-2.

Así las cosas, se espera que la delantera esté compuesta nuevamente por Exequiel Zeballos junto a Lucas Janson, mientras que como mediocampista ingresaría Kevin Zenón, ya que Brian Aguirre, el principal reemplazo en la ofensiva, se marchó a préstamo al Pincharrata.

Además, en la mitad de la cancha se espera otra variante, debido a que Ander Herrera no formó parte del equipo titular y en su lugar ingresó el chileno Williams Alarcón, para compartir el eje central junto al capitán Leandro Paredes, y así conformar el doble cinco.

Williams Alarcón fue titular en la práctica de Boca.

El motivo de la ausencia del volante español sería para resguardarlo desde lo físico, ya que la intención del cuerpo técnico es llevarlo de a poco así no se resiente de las lesiones que lo tuvieron a maltraer a lo largo de la temporada 2025, en la que se perdió más de 20 compromisos.

La posible formación de Boca para enfrentar a Estudiantes

El Xeneize saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

