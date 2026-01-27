Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El llamativo cambio de esquema que planea Claudio Úbeda para la visita de Boca a Estudiantes

Tras la lesión de Velasco, el DT podría sumar un mediocampista más y quitar a un delantero en el esquema titular.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Claudio Úbeda, DT de Boca.
© Prensa BocaClaudio Úbeda, DT de Boca.

En el marco de la segunda fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el Estadio Jorge Luis Hirschi, Boca visita a Estudiantes de La Plata en búsqueda de una nueva victoria que le permita seguir con puntaje perfecto en el certamen local tras el triunfo ante Riestra en el debut.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, deberá hacer por lo menos un cambio obligado, ya que no podrá contar con Alan Velasco, quien salió lesionado ante Deportivo Riestra y sufrió un esguince de rodilla, por lo que tendrá por lo menos dos meses de recuperación. 

Según pudo saber Bolavip, en este contexto el DT no solo piensa en el reemplazante del ex Independiente, sino que también tiene en mente la posibilidad de cambiar el esquema y terminar con el tradicional 4-3-3, para ser más pragmático y agregar un mediocampista más para conformar un 4-4-2.

Así las cosas, se espera que la delantera esté compuesta nuevamente por Exequiel Zeballos junto a Lucas Janson, mientras que como mediocampista ingresaría Kevin Zenón, ya que Brian Aguirre, el principal reemplazo en la ofensiva, se marchó a préstamo al Pincharrata. 

Además, en la mitad de la cancha se espera otra variante, debido a que Ander Herrera no formó parte del equipo titular y en su lugar ingresó el chileno Williams Alarcón, para compartir el eje central junto al capitán Leandro Paredes, y así conformar el doble cinco. 

Williams Alarcón fue titular en la práctica de Boca.

Williams Alarcón fue titular en la práctica de Boca.

Publicidad

El motivo de la ausencia del volante español sería para resguardarlo desde lo físico, ya que la intención del cuerpo técnico es llevarlo de a poco así no se resiente de las lesiones que lo tuvieron a maltraer a lo largo de la temporada 2025, en la que se perdió más de 20 compromisos. 

Lo quiso Marcelo Gallardo para River, jugó en Europa y fue ofrecido a Boca

ver también

Lo quiso Marcelo Gallardo para River, jugó en Europa y fue ofrecido a Boca

La posible formación de Boca para enfrentar a Estudiantes

El Xeneize saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Lucas Janson y Exequiel Zeballos. 

En síntesis

  • Alan Velasco sufrió un esguince de rodilla y será baja por dos meses.
  • Claudio Úbeda planea cambiar el esquema táctico a un 4-4-2 con Kevin Zenón.
  • Williams Alarcón jugaría de titular en lugar de Ander Herrera ante Estudiantes.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Pronósticos River Plate vs Gimnasia: el Millonario recibe a un Lobo envalentonado
Apuestas

Pronósticos River Plate vs Gimnasia: el Millonario recibe a un Lobo envalentonado

Los millones que embolsará River si Julián Álvarez es comprado por Arsenal
Fútbol europeo

Los millones que embolsará River si Julián Álvarez es comprado por Arsenal

Atento Colapinto: tras completar 88 vueltas en Barcelona, Liam Lawson reveló lo más difícil que tendrá la Fórmula 1 2026
FÓRMULA 1

Atento Colapinto: tras completar 88 vueltas en Barcelona, Liam Lawson reveló lo más difícil que tendrá la Fórmula 1 2026

Pronósticos Racing Club vs Rosario Central: La Academia va por la recuperación en el Cilindro
Apuestas

Pronósticos Racing Club vs Rosario Central: La Academia va por la recuperación en el Cilindro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo