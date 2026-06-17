Con jugadores en parte de pago, Boca lanzó su primera oferta por Sebastián Villa

La dirigencia del Xeneize envió una propuesta a Independiente Rivadavia, que ya tiene una postura tomada al respecto.

Boca Juniors comenzará este jueves su pretemporada con Rodolfo Arruabarrena como su nuevo entrenador. De cara a este nuevo ciclo, el flamante DT y la dirigencia trabajan en un mercado de pases que ya tiene nombres importantes sobre la mesa.

Uno de los principales futbolistas en carpeta es nada menos que Sebastián Villa. El colombiano ya tuvo un paso por el Xeneize y una salida en conflicto con el club. Sin embargo, es el gran apuntado por Riquelme para reforzar al equipo en el segundo semestre.

Según pudo saber BOLAVIP, Boca ya emitió una oferta formal a Independiente Rivadavia para negociar por el pase de Villa. En esta primera propuesta, en Brandsen 805 apostaron por una combinación entre dinero y jugadores en parte de pago.

Sebastián Villa con la camiseta de Boca.

La propuesta consta de 4 millones de dólares y una lista de futbolistas que la Lepra mendocina puede elegir para incluir en la operación. Entre los nombres aparecen Lucas Janson, Marcelo Weigandt y Agustín Martegani, entre otras opciones.

La respuesta de Independiente Rivadavia a la oferta de Boca

En Mendoza rechazaron esta primera oferta. No están interesados en que haya jugadores en esta operación y solo priorizan el dinero para soltar a su futbolista estrella. A pesar de ello, se mostraron dispuestos a negociar con Boca para llegar a buen puerto.

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En los últimos días, se supo que Independiente Rivadavia pretende 10 millones de dólares para vender a Villa. Su cláusula, en cambio, es de alrededor de 7 millones más impuestos, un número que se acerca más al dinero que puede destrabar la operación.

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