Principio de acuerdo para que se rescinda el contrato de Edinson Cavani con Boca

Tras confirmarse que el delantero uruguayo no será tenido en cuenta por Arruabarrena, se avanzó en su desvinculación del elenco Xeneize.

En las últimas horas, se confirmó que Edinson Cavani no será tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, flamante director técnico de Boca Juniors. El experimentado delantero uruguayo presentó severos y constantes problemas físicos durante el último semestre y esto terminó siendo lapidario para su futuro en el club.

En ese sentido, posteriormente se avanzó en la rescisión del contrato del jugador de 39 años de edad. Y, según pudo saber BOLAVIP, ya hay un principio de acuerdo entre las partes implicadas para ponerle punto final al vínculo del oriundo de Salto. Ya está todo acordado y solamente falta que esta determinación se oficialice.

Cabe destacar que el exjugador de Danubio, Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United y Valencia tenía seis meses más de contrato con la institución Xeneize, pero su duro presente y las dificultades para volver a ver acción le jugaron una mala pasada. Por ende, es un hecho que su etapa en Boca encontró su punto final.

Ante este escenario, el cuatro veces mundialista con la Selección de Uruguay, en conjunto con su entorno, reaccionó con sorpresa. No se esperaba este desenlace a un semestre de la culminación de su contrato. Tal es así que hubo una respuesta contundente, pretendiendo seguir trabajando para volver, la cual encontró una negativa clara.

Cavani no seguirá vistiendo la camiseta de Boca. (Foto: Getty)

El deseo de Cavani pensando a futuro

Paralelamente, BOLAVIP pudo averiguar que Cavani no tiene ninguna intención de retirarse como futbolista profesional, por lo que pretende seguir jugando. En ese sentido, habrá que esperar para ver qué posibilidades se presentan en el horizonte del Matador. Una de ellas es que vuelva a su país de origen para el último tramo de su trayectoria.

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Los números de Cavani con la camiseta de Boca

Desde su arribo al Xeneize a mediados de 2023, Edinson Cavani disputó un total de 81 partidos oficiales en los que acumuló 5.878 minutos y logró aportar 28 goles y 3 asistencias. Su aporte al equipo fue decreciente y en lo que va de 2026 participó solo de dos encuentros, con 104 minutos en cancha.

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