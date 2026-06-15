Boca ya conoce las condiciones de Independiente Rivadavia para negociar por Sebastián Villa

La cuenta regresiva para el inicio de la pretemporada de Boca, programada para este jueves bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, también avanza al ritmo de las gestiones en el mercado de pases. Y uno de los nombres que aparece como prioridad para reforzar el ataque es el de Sebastián Villa, por quien el Xeeize ya realizó distintos sondeos durante las últimas semanas.

Tras los contactos informales entre las partes y las conversaciones que mantuvieron Juan Román Riquelme y Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, en Boca ya conocen cuál es la postura inicial de la Lepra mendocina. Según pudo saber Bolavip, el club cuyano no tiene intenciones de aceptar futbolistas como parte de pago por el colombiano, una alternativa que figuraba entre las posibilidades que analizaban en Brandsen 805.

Ante la necesidad de encontrarles destino a varios jugadores que no tienen protagonismo, en Boca contemplaban estructurar una propuesta que combinara dinero y cesiones de futbolistas para reducir el costo total de la operación. Sin embargo, desde Mendoza fueron contundentes: si Villa deja el club, será únicamente a cambio de una compensación económica.

En ese sentido, las condiciones planteadas por Independiente Rivadavia transitan dos caminos posibles. El primero contempla una transferencia cercana a los 10 millones de dólares brutos abonados en cuotas. El segundo, mucho más directo, consiste en la ejecución de la cláusula de rescisión del delantero, fijada en 7 millones de dólares y pagadera al contado. De todos modos, Independiente Rivadavia mantiene una postura abierta al diálogo.

Villa, capitán y emblema de Independiente Rivadavia, avanza en su deseo de volver a Boca.

Los dos factores que podrían facilitan una negociación con Boca

Más allá de las cifras, existen dos elementos que podrían acercar a las partes. El primero tiene que ver con una promesa de venta incumplida por parte de Independiente Rivadavia en los últimos mercados de pases. Por ende, si aparece una oportunidad que satisfaga a todas las partes, el club no pondrá limitaciones en cerrarle las puertas al colombiano, más allá del deseo de Alfredo Berti por mantener a su pieza fundamental para afrontar la Copa Libertadores.

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El segundo factor corre por cuenta del propio jugador. Y es que el colombiano dejó en pausa propuestas procedentes de Arabia Saudita y de dos clubes brasileños mientras aguarda novedades sobre la posibilidad de regresar a Boca. Su deseo de tener una segunda etapa en el club es real, al punto de haber publicado un posteo con corazones azul y amarillo, dándole un impulso extra ua quienes impulsan la operación.

La operación también tendría una fuerte carga simbólica. Entre 2019 y 2023, el colombiano conquistó siete títulos con la camiseta azul y oro y fue una de las principales figuras del equipo. Su salida, sin embargo, se produjo en medio de un conflicto judicial y deportivo que parecía haber roto definitivamente su vínculo con el club. Hoy, con las tensiones del pasado aparentemente superadas, el escenario luce muy diferente.

Datos clave

El delantero Sebastián Villa es la prioridad de Boca para reforzar su ataque.

es la prioridad de Boca para reforzar su ataque. Independiente Rivadavia solo aceptará una compensación económica y rechazó el intercambio de futbolistas.

y rechazó el intercambio de futbolistas. La cláusula de rescisión del delantero colombiano está fijada en 7 millones de dólares.