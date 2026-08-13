Primera oferta de Manchester City por Enzo Fernández por los montos que pretende Chelsea

El elenco inglés busca al reemplazante de Rodri y el argentino es el principal candidato.

Mientras negocia con Barcelona para desprenderse de Rodri, la dirigencia de Manchester City ya salió al mercado de pases en búsqueda de encontrar a su reemplazante, y el principal apuntado es Enzo Fernández, el volante del Chelsea.

Luego de recibir un ultimátum por parte del elenco londinense, los Ciudadanos pusieron manos a la obra y realizaron, de manera verbal, la primera oferta formal para quedarse con el pase del mediocampista argentino de 25 años.

Según pudo saber Bolavip, Manchester City le ofreció verbalmente a Chelsea 140 millones de euros para comprar la totalidad del pase de Enzo Fernández y que así se convierta en nuevo refuerzo del equipo de cara a la temporada 2026/27, en la que buscarán volver a ganar la Premier League.

Esta cifra es la que los Blues pidieron para desprenderse del argentino, por lo que si pasan este ofrecimiento a los papeles, el pase podría darse en los próximos días y así Fernández tendría su segunda experiencia en la Premier League, a la que llegó en 2023.

Un dato para tener en cuenta es que Enzo ya fue dirigido por Enzo Maresca, el nuevo DT de Manchester City, por lo que esto podría facilitar su llegada. En los próximos días se esperan más avances para que la negociación llegue a un buen puerto.

Por otro lado, en el elenco ciudadano están a la expectativa de transferir a Rodri al Barcelona y así tener parte del dinero para contratar al argentino. En primera instancia rechazaron una oferta de 45 millones de euros y esperan que el monto suba para aceptarla.

Publicidad

Así las cosas, una de las novelas del mercado de pases del fútbol inglés podría llegar a su fin. El campeonato comenzará el fin de semana del 21 de agosto, es decir dentro de una semana, y allí Enzo ya podría estar disponible para su nuevo equipo.

River, atento a la posible venta de Enzo Fernández

Debido al mecanismo de solidaridad de FIFA, que reparte el 5% de las transferencias entre los clubes que formaron al jugador entre los 12 y 23 años, River tendrá un 3.5% a su favor de la misma, por lo que cobraría aproximadamente 4,9 millones de euros si se da el pase.

Datos claves

Manchester City ofreció 140 millones de euros por el mediocampista Enzo Fernández .

por el mediocampista . River cobrará 4,9 millones de euros mediante el mecanismo de solidaridad de FIFA.

mediante el mecanismo de solidaridad de FIFA. Barcelona negocia por Rodri, impulsando a los ciudadanos a buscar su reemplazante inmediato.