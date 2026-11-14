El cronograma de Boca hasta fin de año: qué se le viene tras la clasificación a la final de la Copa Argentina

Con la final de la Copa Sudamericana en el horizonte próximo, al Xeneize le puede quedar un calendario muy apretado hasta el cierre de la temporada.

¡Boca es finalista! El Xeneize goleó a Banfield por 3 a 0 en las semifinales de la Copa Argentina y definirá el certamen ante Platense el próximo 2 de diciembre sin sede confirmada.

Tras dejar atrás el compromiso por el certamen federal, el equipo del Vasco Arruabarrena ya piensa de lleno en la final de la Copa Sudamericana, la cual será disputada el próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla ante Atlético Mineiro.

En este sentido, este mismo sábado, Boca dejará Mendoza y regresará a Buenos Aires para empezar a planificar el duelo que puede devolverle la gloria internacional luego de casi dos décadas de sequía.

Desde este domingo, el plantel xeneize comenzará a entrenar en Boca Predio y el próximo miércoles 18, luego del entrenamiento, emprenderá el viaje a Colombia en un vuelo chárter con destino a Barranquilla. Desde el 19, se entrenará en el predio de la selección cafetera, donde también hará lo propio Mineiro, por lo que tendrán que definir que equipo ensaya en el turno mañana y en el turno tarde.

Una vez que culmine la final de la Sudamericana, ya sea como campeón o subcampeón, Boca volverá a Argentina el domingo a primera hora y buscarán dar vuelta la página de inmediato, ya que el miércoles 25/11 debe recibir a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Clausura.

A partir de este encuentro, entramos en el escenario de las posibilidades, salvo por la final a la que se clasificó este sábado: si elimina a la Lepra mendocina, al fin de semana siguiente, el del 28 y 29 de noviembre, el Xeneize deberá disputar los cuartos de final del certamen, y al miércoles siguiente, el 2 de diciembre, definirá la Copa Argentina ante Platense en la gran final, con sede a definir.

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Santiago Ascacibar celebra su gol ante Banfield.

Si continúa avanzando en el Clausura, el fin de semana del 5 y 6 de diciembre jugará las semifinales y el 12 de dicho mes se jugará la final. En caso de coronarse campeón, el último partido del año para Boca será el Trofeo de Campeones, el 19 de diciembre.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

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¿Cuándo y dónde se juega la final?

Boca y Platense jugarán el miércoles 2 de diciembre, con horario aún a definir. La sede tampoco está confirmada, pero las opciones son tres: nuevamente el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero o el Gigante de Arroyito, de Rosario.

El cronograma de Boca hasta fin de año, con el mejor escenario posible

Sábado 21/11, 19:30 – Atlético Mineiro vs. Boca – Final de la Copa Sudamericana.

Miércoles 25/11, 21:00 – Boca vs. Independiente Rivadavia – Octavos de final del Clausura.

Sábado 28/11 o Domingo 29/11, a definir – Boca vs. Gimnasia (LP) o Newell’s – Cuartos de final del Clausura (si clasifica)*.

Miércoles 2/12, a definir – Boca vs- Platense – Final de la Copa Argentina.

Sábado 5/12 o Domingo 6/12, a definir – Boca vs. Rosario Central, Gimnasia (M), Defensa o Barracas Central – Semifinales del Clausura (si clasifica)*.

Sábado 12/12, a definir – Boca vs. Instituto, Huracán, River, Lanús, Argentinos, Independiente, Vélez o Belgrano – Final del Clausura (si clasifica)*.

Sábado 19/12, a definir – Boca vs Belgrano – Trofeo de Campeones (si gana el Clasura)*

En negrita, los duelos ya confirmados.

*PARTIDOS A DEFINIR (tiene que clasificar para disputar dichos partidos).