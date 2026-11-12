El Rojo está lejos en la Tabla Anual, pero se le abrió una ventana que podría depositarlo en el certamen internacional.

Mientras los equipos se preparan para disputar los Playoffs del Torneo Clausura 2026, una confusa situación se desató este jueves en Independiente a raíz de las declaraciones de su entrenador, Jadson Viera, sobre las posibilidades de su equipo de clasificar a la Copa Sudamericana.

El DT se mostró expectante por una serie de resultados que podían depositar a su equipo en la cita internacional de 2027. Automáticamente, los hinchas salieron a criticarlo y a remarcarle que el Rojo ya no tenía chances de jugar torneos de CONMEBOL el próximo año por la Tabla Anual. Pero todo cambió horas más tarde.

Es que Independiente había quedado igualado en puntos y diferencia de gol con Defensa y Justicia, aunque detrás en el Fair Play, por lo que el 14° puesto lo dejaba afuera de todo. Ahora, Silvio Maverino compartió una información que podría hacer escalar una posición a los de Avellaneda.

Es que el informe de Sebastián Zunino por el partido del Halcón ante Boca señala que hubo 4 expulsiones en el cuerpo técnico de los de Florencio Varela además de 5 amonestaciones de futbolistas. En caso de confirmarse esta cantidad de penalidades, Independiente pasaría a Defensa y Justicia en la Tabla Anual.

Qué necesitaría Independiente para jugar la Copa Sudamericana

En caso de que AFA oficialice esas amonestaciones y confirme que Independiente es el 13° de la Tabla Anual, el Rojo debería aspirar a resultados en lo que resta del semestre para que se liberen 3 cupos y abrochar un pasaje a la Copa Sudamericana 2027.

Para ello, Boca y Estudiantes deberían conquistar la Sudamericana y la Libertadores, respectivamente. Además, el Torneo Clausura debería quedar en manos de Rosario Central, Argentinos, Independiente Rivadavia, Gimnasia La Plata, Vélez, River, Instituto, Lanús o Barracas Central.

Publicidad

Pero hay otra vía hacia la Copa Libertadores y el Rojo depende de sí mismo. Para eso, los de Jadson Viera deberían ganar el Torneo Clausura. Es decir, 4 partidos los separan de esa chance, además de la oportunidad de cortar la sequía de títulos. Por lo pronto, los de Avellaneda visitarán a Argentinos Juniors por un lugar en cuartos de final.

Cómo quedó la Tabla Anual

Boca – 63 puntos (CAMPEÓN – Copa Libertadores) Rosario Central – 62 puntos (Copa Libertadores) Argentinos Juniors – 60 puntos (Copa Libertadores – Fase previa) Independiente Rivadavia – 57 puntos (Copa Sudamericana) Gimnasia La Plata – 57 puntos (Copa Sudamericana) Vélez – 56 puntos (Copa Sudamericana) River – 56 puntos (Copa Sudamericana) Instituto – 55 puntos (Copa Sudamericana) Lanús – 50 puntos (Copa Sudamericana) Belgrano – 49 puntos (COPA LIBERTADORES)* Estudiantes – 47 puntos Barracas – 47 puntos Independiente – 47 puntos Defensa y Justicia – 47 puntos

*Clasificado a la Libertadores por ser campeón del Torneo Apertura.

Datos clave

Independiente alcanzaría el 13° puesto de la Tabla Anual por sanciones a Defensa.

alcanzaría el 13° puesto de la Tabla Anual por sanciones a Defensa. Boca y Estudiantes necesitan ganar sus copas internacionales para liberar cupos al Rojo.

necesitan ganar sus copas internacionales para liberar cupos al Rojo. Jadson Viera y su equipo visitarán a Argentinos Juniors buscando cuartos de final.