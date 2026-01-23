Una lesión con 6 a 8 meses de recuperación: la causa por la que Boca decidió avanzar por Santiago Ascacibar

El mercado de pases tiene desesperados a todos los hinchas de Boca, que esperan por la llegada de los refuerzos. Si bien están negociando por Ángel Romero, por quien faltan detalles para que se sume, ya se bajaron de la chance de incorporar a Alexis Cuello. Mientras tanto, siguen los trabajos por Kevin Serna y Rodrigo Auzmendi.

Así como en un momento se intentó incorporar a Santiago Ascacíbar y desde La Plata lo impidieron, ahora Juan Román Riquelme vuelve a la carga. Sí, el pope del Xeneize quiere al capitán de Estudiantes por la lesión de Rodrigo Battaglia, quien sufre una tendinitis en el tendón de Aquiles y se intervendría quirúrgicamente.

La recuperación de Battaglia demandaría, aproximadamente, entre seis y ocho meses, por lo que Claudio Úbeda lo perderá en gran parte del año. De mínima se quedará afuera de toda la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que provoca que desde la dirigencia salgan en búsqueda, urgente, de un volante central.

Aún está la posibilidad de que el ex Huracán y Sporting Lisboa termine de recuperarse, pero ya debería estar apto para la competencia, y como aún no sanó, en Brandsen 805 no descartan la chance de que pase por el quirófano y se someta a una operación.

Santiago Ascacíbar y un futuro que es una completa incógnita.

Qué dice el entorno de Santiago Ascacibar

Según pudo saber BOLAVIP días atrás, en el primer intento de parte de Riqueme de sumarlo este mercado, el entorno de Ascacibar es el que más insiste en que puede darse su arribo a Boca. Bien se sabe desde hace años y hasta confesado por el propio futbolista que su hermano es fanático del Xeneize y en reiteradas oportunidades le pidió que vista la camiseta azul y oro.

Sin embargo, en el pasado nunca se concretó su llegada a Casa Amarilla. Ahora, Boca volvió a la carga por su ficha. Según TyC Sports, la representación de Ascacibar lo cotizó en 6.5 millones de dólares.

¿Qué dijo Ascacibar sobre Boca, River y Tigres?

Durante esta semana, en diálogo con TyC Sports, Santiago Ascacibar fue consultado por el interés de River y dijo: “Habían consultado condiciones por mí, pero también por otros jugadores que él maneja. Siempre uno escucha, quiere saber. Es una satisfacción, porque quiere decir que se hacen las cosas bien”. Mientras que también se encargó de aclarar: “No hablé con él ni con nadie de Boca“.

Ascacibar fue uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en 2025, por lo que es lógico que reciba propuestas. Así lo contó él mismo: “Las ofertas están en el aire hasta que no sean oficiales“. Cuando le preguntaron por la de Tigres de México, el Ruso dijo: “Es uno de los que preguntó“.

A pesar de tener la firme posibilidad de salir, Ascacibar mantiene el foco en Estudiantes de La Plata. De hecho, el pasado lunes fue titular en la goleada ante Ituzaingó por Copa Argentina. “Tengo la cabeza puesta acá, pero a la expectativa de lo que pueda pasar“, concluyó el volante.

