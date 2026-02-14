Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca fueron categóricos respecto a la posible llegada de Adam Bareiro

Es una realidad que el mercado de pases ya llegó a su final en el fútbol argentino, pero con una pequeña excepción si hay largas lesiones de un jugador. Ese es el caso de Boca, que aprovechó esta oportunidad para realizar una oferta formal por Adam Bareiro en las últimas horas, con el objetivo puesto en que se sume como la tercera incorporación al equipo de Claudio Úbeda en este 2026.

Tal como anticipó este medio, el Xeneize ofreció 3 millones de dólares por el 100% del pase del futbolista que actualmente milita en Fortaleza, que es socio de River y comparten la mitad de la ficha. Cabe recordar que el Millonario destinó 4,5 millones para comprárselo a San Lorenzo y luego lo vendió a Brasil en 1,8 millones, con una breve cesión a préstamo a Al Rayyan en el medio.

Lo cierto es que, en medio de este contexto inesperado por todos en el ambiente, Bolavip propuso una encuesta en su canal de WhatsApp. En la misma, los hinchas de Boca debieron votar si están a favor o en contra de la llegada de Bareiro en este último tramo de la ventana de transferencias. Los resultados están a la vista y fueron más que contundentes para marcar cuál es la postura de ellos.

Adam Bareiro, delantero paraguayo durante su estadía en River.

Cabe recordar que, tras brillar con la camiseta del Ciclón, en el conjunto de Núñez no marcó goles ni asistió en un total de 16 partidos oficiales. Con el regreso de Marcelo Gallardo luego de la salida de Martín Demichelis perdió terreno y fue cedido a Medio Oriente, donde 6 meses más tarde arribó a Brasil. En Fortaleza descendió a la Serie B a finales de 2025, con Martín Palermo como DT.

La contundente postura de los hinchas de Boca con Bareiro

La consigna marcada por Bolavip fue clara: “¿Te gustaría que Adam Bareiro llegue a Boca?”. Con Si y No como únicas opciones, no había demasiado para elegir más que reflejar la opinión de cada uno de los fanáticos que integran el canal de WhatsApp de este medio. El resultado fue evidente: con 2.900 votos contra 1.600, los hinchas de Boca se oponen al arribo de Bareiro.

La encuesta de Bolavip en el canal de WhatsApp.

