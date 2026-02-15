Es tendencia:
Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO y ONLINE TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

En el Juan Carmelo Zerillo, el Lobo y el Pincha paralizan a la ciudad de las diagonales con una nueva edición del clásico. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Renzo Giampaoli enfrentando a Estudiantes con Gimnasia.
© Getty ImagesRenzo Giampaoli enfrentando a Estudiantes con Gimnasia.

Este domingo 15 de febrero, se enfrentan Gimnasia y Esgrima de La Plata y Estudiantes de La Plata por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro comienza a las 17:00 horas y se puede ver por TNT Sports. Además, el árbitro es Yael Falcón Pérez y en el VAR está Fernando Espinoza.

El Bosque espera por el clásico

Así luce el campo de juego del Estadio Juan Carmelo Zerillo, a horas de una nueva edición del clásico platense.

La última victoria de Gimnasia

El 19 de marzo de 2023, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, el Lobo se impuso por 2-1 tras los goles de Alan Lescano y Cristian Tarragona, mientras que Mauro Boselli había roto la paridad a los 4 minutos.

¿Cómo llega Estudiantes al clásico?

Los comandados por Eduardo Domínguez, en lo que va del campeonato, aún no perdió: registra dos triunfos y dos empates. En su última presentación, le ganaron 1-0 a Deportivo Riestra, en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

¿Cómo llega Gimnasia al clásico?

En las primeras cuatro jornadas del campeonato local, el Basurero consiguió dos triunfos y dos caídas. En el último encuentro, perdió ante Barracas Central en condición de visitante.

Terna arbitral de Gimnasia vs. Estudiantes

Yael Falcón Pérez fue designado para arbitrar el clásico platense. Está acompañado por las siguientes autoridades:

  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Hugo Paez
  • Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Diego Romero
La posible formación de Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

La posible formación de Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Estudiantes de La Plata

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Julián Mazzara
Julián Mazzara

