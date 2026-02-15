Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO y ONLINE TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

Este domingo 15 de febrero, se enfrentan Gimnasia y Esgrima de La Plata y Estudiantes de La Plata por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. El encuentro comienza a las 17:00 horas y se puede ver por TNT Sports. Además, el árbitro es Yael Falcón Pérez y en el VAR está Fernando Espinoza.

14:38hs El Bosque espera por el clásico Así luce el campo de juego del Estadio Juan Carmelo Zerillo, a horas de una nueva edición del clásico platense. Tweet placeholder

14:35hs La última victoria de Gimnasia El 19 de marzo de 2023, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, el Lobo se impuso por 2-1 tras los goles de Alan Lescano y Cristian Tarragona, mientras que Mauro Boselli había roto la paridad a los 4 minutos.

14:29hs ¿Cómo llega Estudiantes al clásico? Los comandados por Eduardo Domínguez, en lo que va del campeonato, aún no perdió: registra dos triunfos y dos empates. En su última presentación, le ganaron 1-0 a Deportivo Riestra, en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

14:25hs ¿Cómo llega Gimnasia al clásico? En las primeras cuatro jornadas del campeonato local, el Basurero consiguió dos triunfos y dos caídas. En el último encuentro, perdió ante Barracas Central en condición de visitante.

13:41hs Terna arbitral de Gimnasia vs. Estudiantes Yael Falcón Pérez fue designado para arbitrar el clásico platense. Está acompañado por las siguientes autoridades: Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Romero undefined

12:57hs La posible formación de Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

12:56hs La posible formación de Gimnasia y Esgrima de La Plata vs. Estudiantes de La Plata Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.