Los puntajes de Boca en el empate ante Platense: Ascacíbar fue el peor y hubo 3 aprobados

Agustín Marchesín (5): No tuvo mayor exigencia bajo los tres palos. Mostró algunos errores en la salida.

Juan Barinaga (4): Aunque en defensa no tuvo mayores incovenientes, sí los mostró al entrar en contacto con la pelota.

Lautaro Di Lollo (6): El más sólido de una defensa que tuvo un rendimiento bajo a nivel general.

Ayrton Costa (5): No logra levantar su nivel. Cometió muchos errores con la pelota en sus pies. Subidas desprolijas que dejaron en peligro a su equipo.

Lautaro Blanco (5): Platense aprovechó su espalda para generar las más claras. No logró aportar su nivel habitual en ataque.

Santiago Ascacíbar (3): Impreciso en sus intervenciones, muchas pérdidas no forzadas. No logró pasar al ataque con prolijidad.

Leandro Paredes (4): Otro bajo rendimiento del capitán, estático en el campo. Tampoco lastima al acercarse al área rival.

Williams Alarcón (5): Tuvo algunos buenos destellos al desprenderse del bloque medio, pero no redondeó un gran partido.

Ángel Romero (4): Aún se lo nota falto de ritmo. No produjo peligro en casi ninguna de las pelotas que tocó.

Miguel Merentiel (5): Uno de los que más intensidad mostró, pero no logró asociarse con los otros atacantes.

Lucas Janson (3): Tuvo dos chances claras frente al arco y definió mal en ambas. Otra floja aparición del delantero.

INGRESARON

Tomás Aranda (6): Las pelotas que pasaron por él cambiaron el ritmo del equipo.

Edinson Cavani (4): Casi no la tocó en media hora. Tuvo un mano a mano en el que definió mal y luego lo salvaron al levantar la bandera.

Marcelo Weigandt (4): Barinaga le dejó la vara baja y el ex Inter Miami no pudo superar lo de su compañero.

Gonzalo Gelini (6): A pesar de que jugó alrededor de media hora, fue el mejor de la cancha.

Milton Delgado (-): Sin calificación. Entró para los últimos minutos.