Ganó la Libertadores con Riquelme en Boca y disparó ante el posible arribo de Ángel Romero: “Ahora puede jugar cualquiera”

A 3 días del debut de Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026, aún no hay refuerzos oficializados para el plantel de Claudio Úbeda. Sin embargo, Juan Román Riquelme mantiene negociaciones activas, con dos jugadores muy cerca de convertirse en refuerzo.

Es que Rodrigo Auzmendi y Ángel Romero se acercan al club de la Ribera con avances en las charlas entre las partes, mientras que Kevin Serna es la tercera opción, por la que aún discuten condiciones. Parte del Mundo Boca no está conforme con el enfoque del presidente.

La posible contratación del delantero paraguayo, que acaba de finalizar su contrato con Corinthians, trajo polémica y Cristian Traverso fue el primero en manifestarse en contra. Sin embargo, no fue el único exjugador del Xeneize en hacerlo.

Es que Neri Cardozo también tomó esa postura, aunque lo hizo con menor filtro. El exmediocampista de Boca le sacó una foto al televisor durante una emisión de ESPN en la que se trataba el posible arribo de Romero. Y, sin pelos en la lengua, criticó esta opción.

“Ahora cualquiera puede jugar en Boca”, disparó Cardozo junto a dos emojis de un hombre resignado, tapándose la cara. Así, el surgido de Boca, que acompañó a Riquelme en algunos de sus años de gloria, se atrevió a criticar su enfoque en el mercado.

Cabe recordar que el exmediocampista, hoy de 40 años, se puso la camiseta de Boca a lo largo de 187 compromisos en los que anotó 26 goles y 22 asistencias. Conoce bien el club no solo por su trayectoria, sino también por sus conquistas: 9 títulos, incluyendo la Copa Libertadores y 2 Copas Sudamericanas.

