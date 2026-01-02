En el primer día de pretemporada, se confirmó que Javier García seguirá en Boca

El 2026 comenzó con una certeza para el Mundo Boca. Mientras los hinchas levantaban las copas en las Fiestas, el Xeneize terminó de resolver la única incógnita que quedaba pendiente en la carpeta de vencimientos. Javier García, cuyo contrato había expirado técnicamente el 31 de diciembre, llegó a un acuerdo para renovar por un año más y se presentó junto al resto de sus compañeros en el inicio de la pretemporada.

La continuidad de García estaba lejos de verse garantizada de antemano. De hecho, su nombre figuraba con el de otros jugadores con la misma fecha de caducidad, como Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, quienes sí dejaron la institución. Sin embargo, con Javi la historia se presentaba diferente desde un principio.

La decisión final estuvo atada, en gran medida, a la resolución del banco de suplentes. Una vez que Claudio Úbeda fue ratificado como entrenador para el ciclo 2026, el camino quedó allanado. Posiblemente, el DT dio el visto bueno para la continuidad del arquero y permitió que alcance un nuevo acuerdo con la institución.

De todas formas, durante las últimas semanas, los rumores sobre el futuro del guardameta fueron variados: desde un posible retiro, pasando por ofertas de otros clubes, hasta la chance de sumarse a la estructura de Boca como entrenador de arqueros. Finalmente, la opción elegida fue la de seguir poniéndose los guantes, al menos, por un año más.

Un déjà vu del 2025

Curiosamente, esta situación es casi un calco de lo vivido a principios de 2025. En aquel entonces, García parecía tener un pie y medio afuera del club —incluso llegó a ser despedido por compañeros en redes sociales—, pero un pedido expreso de Fernando Gago y el consenso dirigencial revirtieron la historia.

El dato duro marca que su último partido oficial fue el 11 de marzo de 2024. Pasó todo el 2025 sin sumar minutos oficiales, pero su vigencia dentro del grupo sigue intacta. Ahora, a punto de cumplir 39 años (29 de enero), García encara su sexto año consecutivo en esta segunda etapa en Boca (lleva 74 partidos totales) Lo hace sabiendo que corre desde atrás, ya que por delante tiene a figuras como Agustín Marchesín y Leandro Brey, sumado a que el juvenil Sebastián Díaz Robles, arquero de la Reserva, se sumará a la pretemporada.

Publicidad

Publicidad

ver también Con la Copa Libertadores como máximo objetivo, las expectativas de Boca para 2026

ver también Ni Cavani ni Merentiel: el uruguayo que facilitaría la llegada de Lucas Torreira a Boca

Datos clave