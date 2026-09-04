Boca hoy: posible 11 ante Gimnasia de Mendoza, Paredes out, permiso clave del Gobierno y más

La jornada del viernes 4 de septiembre encuentra a Boca en Mendoza, preparándose para enfrentar a Gimnasia. El equipo de Rodolfo Arruabarrena entrenará en Godoy Cruz y definirá el 11 para su próximo desafío en el Clausura, último antes de enfrentar a San Pablo por la Sudamericana. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Paredes no jugará ante Gimnasia de Mendoza

Cuando el plantel se reencontró para los trabajos regenerativos y los primeros ensayos para el próximo partido, se confirmó lo que sucederá con el capitán para los partidos venideros, sobre todo con el encuentro ante San Pablo por la Copa Sudamericana en cinco días.

En concreto, la contractura que sufrió Paredes en el final ante Vélez lo privará para el partido ante Gimnasia de Mendoza, que se jugará este sábado desde las 16:30 en el estadio Víctor Letrotaglie. Sin embargo, estará presente el próximo martes en La Bombonera para el duelo ante los brasileños.

Boca jugará con formación alternativa ante Gimnasia de Mendoza

Para este duelo, Leandro Paredes y Milton Delgado serán bajas obligadas en el club de la Ribera por lesión. Pero el Vasco también prepara una importante rotación para que sus principales futbolistas descansen este fin de semana.

En ese contexto, se encamina el debut de Enner Valencia como titular con la azul y oro. El ecuatoriano ya sumó un puñado de minutos desde el banco de suplentes, por lo que esta será su primera gran oportunidad para demostrar su nivel actual. Repasá el posible equipo.

Módica, lesionado en Gimnasia

En la previa de un partido importantísimo como lo será el de este sábado ante Boca, Gimnasia de Mendoza perdió a una de sus piezas clave. Agustín Módica, goleador del Torneo Clausura, no podrá enfrentar al Xeneize en el Estadio Victor Legrotalie por lesión.

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Según pudo saber Bolavip, el centrodelantero sufrió un problema muscular y es por eso que quedó descartado para medirse ante el Xeneize. De esta manera, la principal carta de ataque del conjunto mendocino no estará disponible en el choque de este sábado a las 16:30.

Boca recibió una aprobación del Gobierno de la Ciudad

Este jueves por la tarde, Boca recibió una buena noticia: el Gobierno de la Ciudad le aprobó la utilización de un uso exclusivo de las calles internas que transcurren dentro del complejo que integran La Bombonera y también el Complejo Pedro Pompilio. En ese sentido, a través de las redes sociales de la institución, lo informó en un comunicado oficial.

El Xeneize reveló la aprobación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha habilitación que se confirmó este jueves 3 de septiembre, le otorga uso exclusivo y gratuito por 20 años de tres calles claves que atraviesan las instalaciones: Wenceslao Villafañe, Espora y Aristóbulo del Valle.

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Navarro Montoya aconsejó a Álvaro Montero

Álvaro Montero gana confianza debajo de los tres palos de Boca Juniors y este miércoles logró ser la figura del equipo al atajar dos penales en la definición ante Vélez Sarsfield para acceder a los cuartos de final de la Copa Argentina. Tras las dudas iniciales, el colombiano comienza a convertirse en un jugador importante en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

En ese contexto, en una entrevista para Planeta Boca Juniors, el Mono Navarro Montoya, uno de los arqueros más importantes de la historia del club de la Ribera, analizó este primer puñado de partidos del colombiano.