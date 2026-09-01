Habló Paredes: el arbitraje para Boca vs. Vélez, el retiro de Messi y su posible salida de la Selección Argentina

Horas antes de partir rumbo a Córdoba, Leandro Paredes habló en rueda de prensa palpitando el choque de Copa Argentina frente a Vélez, pero sin dejar pasar el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Como si fuera poco, el volante central no garantizó su continuidad en la Albiceleste.

“Tenemos mucho entusiasmo. Jugaremos un partido muy lindo con un rival que juega muy bien al fútbol, que lo está haciendo muy bien. Ojalá que nosotros hagamos el partido que queremos para quedarnos con la victoria”, expresó el 5 sobre el compromiso del miércoles.

Por otra parte, el campeón del mundo dio detalles sobre su situación física: “Me siento bien, me siento con mucha más soltura de lo que me sentí seguramente en el partido pasado, pero preparándome de la mejor manera”.

Sobre el arbitraje, declaró: “Esperemos que los protagonistas sean los jugadores, como siempre digo. Obviamente que no vamos a entrar en ese debate de los árbitros, del VAR y demás. Solo esperamos que los protagonistas sean siempre los jugadores”.

Paredes sobre Messi

Paredes reveló cómo le cayó la noticia del anuncio de Messi: “Durísimo. Como seguramente la recibió todo el país, todo el mundo del fútbol también por lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, para nuestro país. Seguramente, como puse ayer en mi Instagram, el legado de él va a quedar para siempre, por lo que significa él para nosotros, por lo que dejó, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen, pero al final se cumplen. Entonces ese es el legado más grande que nos deja”.

“Lo habíamos hablado muchísimo con él. Él había sido sincero con nosotros ahí cuando estábamos en los últimos días del Mundial, que seguramente la final era su último partido. Obviamente que nosotros lo sabíamos, pero no estábamos preparados para eso. Tuvimos muchas charlas de este tipo de cosas, pero sí, duele por todo lo que significa él para nosotros”, agregó.

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El futuro de Paredes en la Selección

“Va a ser difícil que siga por todo, por lo que dije también en ese momento, por la suspensión también, por la decisión de Leo. Creo que también el que no esté él va a ser difícil que todo siga funcionando igual. Entonces, seguramente sea una decisión muy difícil”, aseguró Paredes sobre su continuidad en la Albiceleste.

Y reafirmó: “Como dije en aquel momento, la vara está muy alta. Dejamos la vara muy alta y seguir compitiendo de esa manera, seguir logrando cosas importantes va a ser difícil. Creo que en estos años, en este proceso, hemos conseguido formar un grupo de jugadores y de personas increíble. Y en ese grupo de jugadores y personas teníamos a nuestro líder, que era Leo; él no está también, entonces va a ser muy difícil. Como dije recién, hablaré con el entrenador, veremos qué decisión tomar, pero va a ser difícil”.