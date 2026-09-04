Colapinto superó a Gasly: Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Italia 2026

El argentino quedó a las puertas del Top 10 en la segunda sesión de ensayos. Buenas sensaciones para lo que resta del fin de semana.

El primer día del Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1 llegó a su fin y se confirmaron las buenas sensaciones alrededor de Franco Colapinto. A diferencia de la jornada anterior en Zandvoort, esta vez el argentino sí cuenta con las nuevas actualizaciones de Alpine y los resultados están a la vista.

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Franco fue noveno en la Práctica Libre 1 por encima de Paul Aron y luego superó a Pierre Gasly en la segunda sesión de libres. Sin embargo, en la FP2 marcó el 11° mejor tiempo con neumáticos blandos y se quedó a las puertas de volver a entrar al Top 10.

Vista trasera del A526 de Franco Colapinto en Monza (Getty Images)

Ahora, tanto el piloto argentino como el equipo de Enstone analizará lo que dejó el primer día e intentarán hacer los ajustes necesarios para volver más fuertes al Autódromo de Monza el sábado, jornada en la que se llevará a cabo la tercera Práctica Libre y la clasificación.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Italia 2026

George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Max Verstappen (Red Bull) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Red Bull) Nico Hülkenberg (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

Cronograma de sábado y domingo en el GP de Italia

Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3 : 07:00 hs

: 07:00 hs Clasificación: 11:00 hs

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Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10:00 hs

Horario de la República Argentina.