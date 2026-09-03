Tras pedir el cambio ante Vélez, Boca confirmó que Leandro Paredes no jugará ante Gimnasia de Mendoza

El capitán de Boca trajo tranquilidad sobre su físico pero se cuidará el próximo fin de semana en el Víctor Letrotaglie. Ante San Pablo estará presente.

Boca dejó en camino a Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina luego de vencer al equipo de Guillermo Barros Schelotto por penales. De manera sorpresiva, a escasos minutos del cierre del compromiso, Leandro Paredes pidió el cambio y no llegó a la definición del partido desde los doce pasos.

La imagen generó preocupación en los hinchas xeneizes, pero el entrenador calmó las aguas en conferencia de prensa. Post partido, el Vasco Arruabarrena señaló: “Tuvo un aviso. Es inteligente. Hizo señas y salió afuera, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Hubo algunas situaciones en las que tuvo que defender y se siente. Lleva muchísimos partidos“.

Este jueves, luego cuando el plantel se reencontró para los trabajos regenerativos y los primeros ensayos para el próximo partido, se confirmó lo que sucederá con el capitán para los partidos venideros, sobre todo con el encuentro ante San Pablo por la Copa Sudamericana en cinco días.

En concreto, la contractura que sufrió Paredes en el final ante Vélez lo privará para el partido ante Gimnasia de Mendoza, que se jugará este sábado desde las 16:30 en el estadio Víctor Letrotaglie. Sin embargo, estará presente el próximo martes en La Bombonera para el duelo ante los brasileños.

Así las cosas, el volante será reemplazado el próximo encuentro de Boca para que pueda descansar y dejar atrás la contractura en el isquiotibial que padece. De no mediar sorpresas, su reemplazante será Camilo Rey Domenech.

Leandro Paredes, capitán de Boca.

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Qué se le viene a Boca

Tras el duelo ante Vélez en Córdoba, el Xeneize viajará directamente a Mendoza para afrontar su próximo compromiso. Será el sábado a las 16.30 ante Gimnasia de aquella provincia en el marco de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

Luego, tendrá que recibir a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo martes a las 21:30. Entre este partido y la vuelta, que se disputará la otra semana en igual día y horario, pero en Brasil, el Xeneize volverá a ser local ante Central Córdoba por el Clausura.

Los números de Paredes en sus dos pasos por Boca

Tanto como juvenil como en su ciclo actual, el volante disputó un total de 79 encuentros, en los que anotó 9 goles y dio 9 asistencias.

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En síntesis