Argentinos se bajó de las negociaciones por Francisco Álvarez: “Lo que River nos ofrecía era inviable”

Cristian Malaspina, mandamás del Bicho, se plantó públicamente en medio de las charlas por el defensor con River, pero dejó una puerta abierta: "Si cambian las condiciones, lo analizaremos".

A pesar de disputar únicamente el Torneo Clausura, luego de las eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, River sigue activo en el mercado de pases y busca cerrar un defensor central.

Ante la posible salida de Lautaro Rivero y la irregularidad de Martínez Quarta, la Secretaría Técnica del Millonario quiere un ladero para Nicolás Otamendi y el primer apuntado fue Francisco Álvarez, el zaguero central de Argentinos Juniors.

Las negociaciones avanzaban positivamente en las últimas horas, ya que, según pudo saber BOLAVIP, River ofertó 3 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista nacido en San Juan. Desde Argentinos Juniors desestimaron este ofrecimiento y la respuesta, puertas adentro, fue que pretenden vender el 70% del pase a cambio de 6 millones de dólares.

Mientras en River esperaban que las negociaciones llegaran a buen puerto, el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, directamente desestimó que la operación prospere: “Tuvimos un problema con Francisco, pero entendió que se tenía que quedar porque la oferta de River era a pagar en tres años. Es uno de los mejores centrales del fútbol argentino y si sigue en este rendimiento, quizá tenga posibilidades de una venta en diciembre”, sentenció en diálogo con el programa “No veo la hora” de Dsports Radio.

Francisco Álvarez, defensor de Argentinos

En sintonía, siguió: “Argentinos defendió su postura, lo que nos estaban ofreciendo era inviable. Estuve dialogando con el Presidente de River y ellos entendieron que nos estaban generando un problema grande con el jugador por algo que era imposible de aceptar para nosotros”.

Publicidad

De todas formas, le dejó la puerta abierta a una salida rumbo a Núñez si cambian las condiciones: “Si River respeta las condiciones de Argentinos, lo analizaremos. No podemos hacer futurología, hay que entender lo que le pueden generar a los clubes estas cosas”.

¿Hasta cuándo puede incorporar River?

Tras la lamentable lesión de Giorgio Costantini -se rompió nuevamente los ligamentos de la rodilla- el Millonario tiene plazo hasta el 12 de septiembre para sumar un nuevo futbolista a sus filas. Esto se debe a que, cuando sucede una lesión grave de un jugador que firmó el 25% de las planillas o más de Primera o Reserva se abre la posibilidad de reemplazarlo y el plazo es de 10 días.

Quién es Francisco Álvarez

El nacido en Rawson, en la Provincia de San Juan hace 26 años, es zaguero central y mide 1,80m. Tras realizar las divisiones inferiores en San Martín (SJ) y pasar por varios equipos del fútbol argentino, alcanzó su mejor versión y es figura en Argentinos Juniors. Además, destaca por su buen juego con los pies y solidez defensiva a campo abierto.

Publicidad

Por otro lado, es válido saber que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y, debido a su nivel actual, no será sencillo negociar con la dirigencia del Bicho ya que lo considera una pieza fundamental. A su vez, disputó 2 partidos en la Selección Argentina Sub-20, cuando estaba bajo la conducción de Sebastián Beccacece.

En síntesis