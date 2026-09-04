Con Scaloni como protagonista, el anuncio de la Selección Argentina sobre los amistosos de la próxima fecha FIFA

AFA confirmará este lunes las sedes, rivales y fechas de los primeros amistosos post Mundial 2026. Esto es lo que se sabe en la previa.

Se viene la primera fecha FIFA posterior al Mundial 2026 y para la Selección Argentina será más que especial. Más allá de ser el reencuentro de los jugadores y los hinchas luego de la derrota ante España, los amistosos que se disputarán entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre tendrán miles de condimientos extras.

Será la primera vez que la Selección no podrá contar con Lionel Messi, ya que el 10 y capitán anunció su retiro de la Albiceleste el pasado lunes en una emotiva carta abierta en sus redes sociales. Como si fuera poco, tampoco estarán los futbolistas sancionados por FIFA, ya que finalmente podrán cumplir sus suspensiones en partidos amistosos.

Y esto no es todo: también será la primera ocasión en la que Lionel Scaloni citará su nómina de convocados con la reconstrucción post Mundial, la cual todavía se desconoce con certeza si será encabezada por él o si otro entrenador tomará su lugar a partir del 2027.

En este panorama, lo concreto es que la Selección Argentina informó, este viernes, que el próximo lunes se conocerán los partidos amistosos que disputará en la extensa fecha FIFA de septiembre y octubre, con Scaloni como protagonista en la foto de la publicación.

De momento, lo que se conoce de estos amistosos es que se pretende que sean en Argentina, para que la Selección pueda reencontrarse con su público. La intención es que sean tres partidos, aprovechando que la ventana internacional durará dos semanas enteras: uno en Buenos Aires -sería en el Monumental-, uno en Rosario y el restante en Córdoba o Santiago del Estero.

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Además, AFA intentará convencer a Messi de estar presente, ya sea como jugador o como un espectador de lujo, para recibir el cariño de los hinchas en suelo nacional. Este lunes se conocerán los rivales, las sedes y las fechas.

El futuro y el contrato de Lionel Scaloni

Cuando le preguntaron si la final del Mundial 2026 tenía sabor a despedida pese a su deseo de seguir como DT, el oriundo de Pujato soltó: “Tengo contrato hasta diciembre y después seguramente corte, contrario a lo que pensabas. Lo tengo que hablar con el presidente todavía. Este lugar es soñado, pero demanda mucho tiempo, hay que hacer muchas cosas. Veremos, hasta diciembre estaré“. Así, el entrenador de la Selección puso seriamente en duda su continuidad cuando expire su vínculo a fin de año.

Su contrato expira en diciembre de 2026, luego de lo que fue su última renovación de contrato posterior al Mundial de Qatar 2022. Si bien aún restan meses para que finalice, y su postura puede cambiar, de momento parece ser firme: cumple con su contrato y se va de la Selección Argentina.

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Por su parte, en diálogo reciente con TyC Sports, Chiqui Tapia fue contundente respecto al futuro de Scaloni: “No manejo un Plan B. Mi Plan A, mi Plan B y mi Plan C es Scaloni”. Así, el mandatario de AFA dejó en claro nuevamente que su único candidato para el puesto es el campeón del mundo en 2022. A fin de año se sabrá en un 100%.

En síntesis