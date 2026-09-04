Agustín Módica es baja en Gimnasia de Mendoza para enfrentar a Boca: se perderá el partido por lesión

El delantero no estará entre los convocados debido a un problema muscular sufrido en la semana. Dura ausencia para uno de los animadores de la Zona A.

En la previa de un partido importantísimo como lo será el de este sábado ante Boca, Gimnasia de Mendoza perdió a una de sus piezas clave. Agustín Módica, goleador del Torneo Clausura, no podrá enfrentar al Xeneize en el Estadio Victor Legrotalie por lesión.

Según pudo saber Bolavip, el centrodelantero sufrió un problema muscular y es por eso que quedó descartado para medirse ante el Xeneize. De esta manera, la principal carta de ataque del conjunto mendocino no estará disponible en el choque de este sábado a las 16:30.

El semestre de Módica venía siendo tan bueno como el del Lobo, que marcha segundo en la Zona A por detrás de Instituto. El atacante anotó 8 de los 12 goles del equipo en lo que va del Torneo Clausura, lo que representa el 66% de los festejos.

Agustín dijo presente en las siete presentaciones de Gimnasia en el campeonato y convirtió en cuatro: 1 a Central Córdoba, 2 a Unión, 2 a Talleres (también aportó una asistencia) y 3 a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Baja durísima para Darío Franco y compañía.

Boca no tendrá a Paredes

Por su parte, Boca también tendrá sus ausencias de peso. Si bien se encuentra en tierras mendocinas, Leandro Paredes tampoco será de la partida debido a una contractura en el izquiotibial de la pierna izquierda, sufrida el pasado miércoles en la Copa Argentina ante Vélez.

Arruabarrena piensa rotar y darle descanso a varios futbolistas titulares, teniendo en cuenta que el próximo martes enfrentará a San Pablo en La Bombonera por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. De esta manera, el equipo de la Ribera podría presentar una alineación poco habitual.

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