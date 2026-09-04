Negociaciones muy avanzadas para que Kevin Zenón juegue en Atlas: Boca buscará un refuerzo si se concreta

El correntino estaría atravesando sus últimas horas como jugador xeneize. Su despedida puede ser el partido de este sábado en Mendoza.

Kevin Zenón llegó a Boca en enero del 2024 y automáticamente se convirtió en figura del equipo, siendo clave para Diego Martínez en ese primer semestre que vistió la camiseta azul y oro. Sin embargo, diversas lesiones, decisiones tácticas y una merma en su rendimiento generaron que el correntino pierda su lugar en el Xeneize y comenzó a correr seriamente de atrás.

De hecho, en el reciente ciclo de Claudio Úbeda, el volante zurdo estuvo marginado del primer equipo, aunque con el Vasco Arruabarrena recuperó minutos en cancha como una alternativa a los mediocampistas titulares. En este contexto, el jugador estaría transitando sus últimos días como integrante del plantel de Boca.

Es que el Atlas de México, dirigido por Hernán Crespo, se interesó en Zenón y comenzó a negociar con el Xeneize en los últimos días. Estas charlas formales se encuentran muy avanzadas y su salida podría materializarse en las próximas horas.

Kevin Zenón, futbolista de Boca Juniors.

Según informó el periodista de BOLAVIP, Germán García Grova, Atlas ya ultima detalles con Boca por una cesión de Zenón que duraría una temporada. Entre los detalles se establecerá una opción de compra por el 60% que se transformará en obligatoria según objetivos. En adición, el colega Augusto César señaló que el propio KZ21 le dio el OK a los mexicanos.

Las negociaciones se resolverían este mismo viernes. Zenón forma parte del plantel que ya está en Mendoza para el duelo ante Gimnasia de este sábado, que de no mediar inconvenientes, será su último partido con la camiseta de Boca.

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Boca quiere un refuerzo si se concreta la salida de Zenón

Con Álvaro Montero, Sebastián Villa, Leandro Lozano y Enner Valencia como refuerzos en este mercado de pases, Boca buscará una quinta incorporación si se termina de definir la salida de Zenón a Atlas.

La opción sería buscar un refuerzo en la zona del mediocampo, donde no hubo altas en este mercado y se sufrió la baja de Tomás Aranda por una grave lesión, a la que se sumaría la de Zenón si finalmente se marcha.

El cupo para buscar opciones fuera del plantel la tienen activa, pero las posibilidades de incorporar un refuerzo se disminuyen debido a que el TMS cerró. De esta manera, Boca solo podría negociar por un futbolista del ámbito local o un agente libre, no podrá incorporar un jugador de otra liga.

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Los números de Kevin Zenón en Boca

Desde su llegada al Xeneize a principios de 2024, el volante de 25 años disputó un total de 91 partidos, en los que convirtió 10 goles y aportó ocho asistencias. Además recibió seis tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5398 minutos en cancha.

En síntesis