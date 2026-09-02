Los millones que ganó Boca por vencer a Vélez y clasificar a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

El Xeneize se hizo fuerte en la definición por penales y jugará ante Racing en la próxima instancia.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, Boca Juniors triunfó ante Vélez Sarsfield en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Fue victoria por 4-3 en la tanda de penales luego de un empate sin goles en los 90 minutos. Álvaro Montero fue la figura con dos atajadas para el Xeneize.

Con la victoria este miércoles en Córdoba, el club de la Ribera no solo se quedó con el último boleto para los cuartos de final, sino que también engrosó sus arcas. Por la clasificación a la siguiente ronda, Boca percibirá 53.3 millones de pesos, casi 35 mil dólares al cambio del día.

Teniendo en cuenta toda la participación del club de la Ribera en esta edición, el premio asciende a 122.9 millones, más de 80 mil dólares, teniendo en cuenta el bono por participación y las tres rondas que ya superó.

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026

Cuándo es el próximo partido de Boca

Tras el duelo ante Vélez en Córdoba, el Xeneize viajará directamente a Mendoza para afrontar su próximo compromiso. Será el sábado a las 16.30 ante Gimnasia de aquella provincia en el marco de la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026.