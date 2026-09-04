Atento Colapinto: le sacaron el podio de Mónaco a Gasly y cambió la tabla de posiciones de la Fórmula 1

La FIA dio marcha atrás y volvió a penalizar al francés por los excesos de velocidad en Montecarlo.

El mejor resultado de Alpine esta temporada había sido el tercer puesto que Pierre Gasly consiguió en el Gran Premio de Mónaco, en el cual el francés consiguió dicho logro en la pista pero no pudo subirse al podio debido a que la Fórmula 1 lo penalizó con 10 segundos por exceso de velocidad en el pitlane.

La escudería apeló a dichas sanciones (dos de 5s cada una) y se falló a favor de Alpine y de Gasly, por lo que volvió a recuperar su tercer lugar en la grilla, que a su vez le daba 9 puntos de más en el campeonato debido a que la penalización lo había lanzado hasta el séptimo lugar.

Sin embargo, este viernes, en la previa del GP de Italia y a tres meses de aquella carrera en Montecarlo, la FIA dio marcha atrás y ratificó la penalización para el piloto de Alpine por exceder los límites de velocidad en la zona de boxes por 0.1 y 0.4 km/h, respectivamente.

Así, Pierre Gasly perdió su único podio de esta temporada hasta el momento, quedando en el séptimo lugar de dicha carrera, lo que simbolizó también una reducción de 9 puntos en el campeonato.

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Quienes se vieron beneficiados por esta cuestión fueron Isack Hadjar, que quedó en el podio con la sanción de Gasly, además de Oscar Piastri, Liam Lawson y Arvid Lindblad. Todos ellos sumaron dos puntos de más en la tabla de la Fórmula 1 2026, a excepción de Hadjar que sumó 3.

Following the International Court of Appeal hearing in Paris on August 25, Pierre Gasly’s penalties for speeding in the pit lane in Monaco have been reinstated. pic.twitter.com/u7UgyNlwMe — FIA (@fia) September 4, 2026

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De esta manera, Lindblad se le escapa por seis puntos a Franco Colapinto, quien viene en el puesto 11 detrás del británico de Racing Bulls. Gasly, con estos nueve puntos menos, no perdió posiciones, pero se le alejó Lawson por 16 unidades. Y en lo que respecta al campeonato de constructores, Alpine no sufrió cambios de posiciones, ya que se mantiene sexto, aunque ahora con 56 puntos.

Tabla del campeonato de pilotos 2026 – Actualizada post sanción a Gasly

Kimi Antonelli (Mercedes) – 242 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 183 puntos George Russell (Mercedes) – 183 puntos Lando Norris (McLaren) – 159 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 112 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 106 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 51 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 35 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 25 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 0 puntos

Cómo quedó el campeonato de constructores con la reducción de puntos a Alpine

Mercedes – 425 puntos Ferrari – 338 puntos McLaren – 265 puntos Red Bull Racing – 189 puntos Racing Bulls – 70 puntos Alpine – 56 puntos Haas – 21 puntos Audi – 16 puntos Williams – 11 puntos Aston Martin – 3 puntos Cadillac – 0 puntos