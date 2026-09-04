El Muñeco regresa al ruedo tras un segundo ciclo en River donde los resultados no acompañaron. Será su primera experiencia en selecciones.

Tras la finalización de la participación de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, se sabía que la Tri cambiaría de entrenador. Luego de la salida de Sebastián Beccacece, el primer apuntado fue Marcelo Gallardo, que había dejado de dirigir a River a fines de febrero de 2026 luego de un año y medio. Finalmente, el Muñeco acordó de palabra y tendrá su primera experiencia en el fútbol de selecciones.

Cabe recordar que, tras su salida de River, Marcelo Gallardo se tomó unos meses de descanso y que luego sorprendió a todos al sumarse a las transmisiones de ESPN para el Mundial 2026. Allí interrumpió su participación antes de tiempo por cuestiones personales y laborales, por lo que se comenzó a rumorear que podía asumir en la Selección de Uruguay, pero finalmente eso no fue así.

Las charlas entre Marcelo Gallardo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol comenzaron hace un tiempo, pero finalmente llegaron a buen puerto, por lo que en las próximas horas se hará oficial el desembarco del Muñeco en el conjunto ecuatoriano, que viene de disputar el Mundial 2026 con altibajos.

Marcelo Gallardo asumirá en Ecuador. (Foto: Getty).

La selección que por entonces dirigía Sebastián Beccacece inició su camino en el Mundial 2026 con derrota ante Costa de Marfil, luego empató sin goles ante Curazao y dependía de una victoria ante Alemania para avanzar a 16avos de final y la consiguió. En la siguiente fase quedó eliminado ante México tras perder por 2 a 0.

¿Cuándo podría debutar Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador?

Una vez que asuma formalmente, Marcelo Gallardo tendría sus primeros partidos en la próxima fecha FIFA, la cual se celebrará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La Tri todavía no tiene rivales confirmados, pero se estima que podría jugar entre dos y tres encuentros amistosos.

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La carrera de Marcelo Gallardo

2011-2012 | Nacional

2014-2022 | River Plate

2023-2024 | Al Ittihad

2024-2026 | River Plate

2026 – | Selección de Ecuador

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