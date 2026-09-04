River hoy: el posible 11, qué pasa con Salas, las declaraciones del Chino Luna y la respuesta por Álvarez

Luego de semanas complicadas, el Mundo River empieza a calmarse tras la salida de Eduardo Coudet, quien dejó el cargo de entrenador tras la eliminación en la Copa Sudamericana. De la mano de Leonardo Ponzio, el Millonario buscará conseguir su segundo triunfo al hilo este domingo ante Independiente Rivadavia.

A dos días del compromiso ante los mendocinos, estas son las noticias más importantes del club de Núñez este viernes 4 de septiembre.

Malaspina habló de la posible salida de Francisco Álvarez de Argentinos

En diálogo con Dsports, el presidente de Argentinos Juniors dio detalles sobre la situación del futbolista que pretende River: “Tuvimos un problema con Francisco, pero entendió que se tenía que quedar porque la oferta de River era a pagar en tres años. Es uno de los mejores centrales del fútbol argentino y si sigue en este rendimiento, quizá tenga posibilidades de una venta en diciembre”.

En sintonía, siguió: “Argentinos defendió su postura, lo que nos estaban ofreciendo era inviable. Estuve dialogando con el Presidente de River y ellos entendieron que nos estaban generando un problema grande con el jugador por algo que era imposible de aceptar para nosotros”.

De todas formas, le dejó la puerta abierta a una salida rumbo a Núñez si cambian las condiciones: “Si River respeta las condiciones de Argentinos, lo analizaremos. No podemos hacer futurología, hay que entender lo que le pueden generar a los clubes estas cosas”.

Entrevista al Chino Luna

En una entrevista exclusiva con BOLAVIP, el Chino repasó sus años de carrera desde que comenzó en infantiles hasta su actualidad, ligado desde la parte de afuera de la línea de cal. Fue muy elogioso con River y su paso por el club: “Ni en mis sueños pensé que iba a jugar en River”.

Publicidad

Podés leer la entrevista completa a continuación.

O bien, ver el video completo en nuestro canal de YouTube.

El posible 11 de River vs. Independiente Rivadavia

Ponzio quedó muy conforme con quienes iniciaron el partido frente a Banfield en el Florencio Sola, por lo que no aplicaría ninguna variante. En ese sentido, se mantendría el dibujo con el tridente ofensivo que convenció y mucho a los hinchas: Thiago Almada por detrás de Ángel Correa y Sebastián Driussi.

¿La probable formación de River para recibir a Independiente Rivadavia el próximo domingo con el Monumental como testigo? Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Publicidad

Carlos Sánchez se ofreció para volver a River

El uruguayo, todavía activo y actualmente en Rentistas, le tiró un centro al DT para que lo incorpore a su staff.

El mediocampista, que en diciembre cumplirá 42 años, sabe que está por terminar con su carrera y no ve con malos ojos volver al Millonario en otro rol. Lo dejó en claro en diálogo con el programa de streaming “Guardia Alta”, donde también se mostró entusiasmado por el nuevo ciclo del León.

“A mi, por lo que fue como compañero y como es como persona, me gustaría verlo a Leo y que siga en River. Me pone contento que le vaya bien a un amigo. Ojalá que siga así y que pueda seguir. Y por ahí que me llame, que estoy a las órdenes“, expresó.

Publicidad

Cabe recordar que, luego de la victoria ante Banfield, Ponzio se mostró abierto a sumar a viejas glorias de la institución al club: “Siempre todo histórico que tenga la predisposición de estar, bienvenido sea. Ahora hay que respetar a Escudero, Manfredi, el profe Segura, ellos al venir de Reserva y poner la cara en esta situación, que la verdad que están felices porque te lo demuestran. Hay que esperar“.

¿Juega Salas vs. River? Qué dijo el DT de Independiente Rivadavia

En una entrevista reciente con Dsports, Alfredo Berti fue sincero. “Maxi es un pibe muy tranquilo y respetuoso, sabíamos que era buena persona y que es un futbolista de clase”, expresó el director técnico en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el experimentado entrenador agregó: “Estamos muy contentos con él, es un pibe normal y piola“.

Inmediatamente después, Alfredo sentenció: “Creería que no va a jugar ante River, no me han dicho nada los dirigentes“. A su vez, el estratega que comanda a la Lepra mendocino también soltó: “En su momento me dijeron que había una cláusula para que no juegue ante River, así que no vamos a gastar energía en esos temas que a los entrenadores no nos competen“.

Publicidad

Lo cierto es que esa clausula existe por el delantero que todavía pertenece a River. Independiente Rivadavia no podrá contar con Salas en el Monumental, a menos que pague una compensación de medio millón de dólares establecida en las negociaciones por su cesión. Sin embargo, por las declaraciones de Berti, lo más probable es que el ex Racing no juegue.