Boca hoy: entrenamiento en Córdoba, cómo está Paredes, declaraciones de Arruabarrena y más

La jornada del jueves 3 de septiembre encuentra a Boca entrenándose en Córdoba antes de regresar a Buenos Aires. El equipo de Rodolfo Arruabarrena ya dejó atrás la clasificación ante Vélez y ya piensa en Gimnasia de Mendoza, que será su próximo desafío en el Torneo Clausura. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Arruabarrena: “Paredes salió por precaución”

En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena se refirió a la repentina salida de Leandro Paredes a pocos minutos de la definición por penales. El capitán de Boca pidió el cambio y se marchó por sus propios medios a pesar de que el partido atravesaba un momento definitorio.

“Tuvo un aviso. Es inteligente. Hizo señas y salió afuera, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Hubo algunas situaciones en las que tuvo que defender y se siente. Lleva muchísimos partidos”, explicó el Vasco sobre el campeón del mundo, que terminó de ver el partido con hielo en su isquiotibial.

Los millones que ganó Boca por vencer a Vélez

En el Estadio Mario Alberto Kempes, Boca Juniors triunfó ante Vélez Sarsfield en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Fue victoria por 4-3 en la tanda de penales luego de un empate sin goles en los 90 minutos. Álvaro Montero fue la figura con dos atajadas para el Xeneize.

Con la victoria este miércoles en Córdoba, el club de la Ribera no solo se quedó con el último boleto para los cuartos de final, sino que también engrosó sus arcas. Por la clasificación a la siguiente ronda, Boca percibirá 53.3 millones de pesos, casi 35 mil dólares al cambio del día.