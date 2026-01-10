La decisión de Boca con Williams Alarcón ante el interés de Universidad Católica

Hasta el momento, Boca sufrió muy pocas bajas. Principalmente, se marcharon aquellos jugadores que no tenían lugar en la consideración del cuerpo técnico, por lo que no se sintió a la hora de armar el plantel. Pero ahora vienen por Williams Alarcón, quien ya estuvo en la órbita de Huracán.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Martín Costa reveló que Universidad Católica busca quedarse con el mediocampista chileno de 25 años que arribó al Xeneize en enero de 2025. Cabe destacar que la idea principal de la institución presidida por Juan Tagle quiere llevárselo por medio de un préstamo.

Tras este interés que surgió desde el otro lado de la Cordillera de los Andes, BOLAVIP pudo confirmar que los directivos de Boca, y el cuerpo técnico, no quieren desprenderse de Alarcón a través de una cesión, ya que lo consideran un suplente muy importante. Pero no verían con malos ojos una venta. Aunque con una condición clave.

Una vez confirmada la postura que tienen en Brandsen 805, a este mismo medio le aseguraron que, en caso de que llegue una oferta para vender al nacido en Conchalí, la misma deberá ser similar o superior a los 5 millones de dólares que desembolsaron para incorporarlo. Por ahora, el ex Colo-Colo y Unión La Calera, que también fue buscado por Necaxa, seguirá luciendo la camiseta azul y oro.

Williams Alarcón, mediocampista de Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images)

El complicado presente de Alarcón en Boca

Williams Alarcón desembarcó en Boca proveniente desde Huracán a cambio de una operación global de 5 millones de dólares (3 millones cash y 2 millones correspondientes a la cancelación de una vieja deuda por Franco Cristaldo).

Aunque comenzó siendo titular, sufrió una lesión de rodilla que lo marginó por tres meses y nunca recuperó terreno. Tampoco le favoreció la llegada de Leandro Paredes, el ascenso de Milton Delgado y la consolidación de Ander Herrera, factores para que el chileno cierre el año prácticamente relegado.

Los números dejan en claro su presente: disputó 1.099 minutos, que fueron distribuidos en 26 partidos, promediando tan solo 40 minutos por encuentro. Una cifra que podría ser el detonante para definir su salida de La Ribera.

