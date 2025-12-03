Es tendencia:
Boca lo pagó 3 millones, de titular pasó a no tener rodaje y ahora podría emigrar hacia Huracán

En el próximo mercado de pases podría concretarse su salida, ya que es del interés de Diego Martínez, quien regresó a Parque Patricios.

Por Julián Mazzara

Williams Alarcón, mediocampista de Boca.
© Getty ImagesWilliams Alarcón, mediocampista de Boca.

Así como en Boca están con la cabeza puesta en lo que será el partido ante Racing, a quien recibirá el domingo por la semifinal del Torneo Clausura, desde la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme están trabajando de lleno en lo que será el próximo mercado de pases.

Hay un detalle clave que debe confirmar Riquelme de cara al 2026: la continuidad o no de Claudio Úbeda. Pero es un tema que dialogarán más adelante. Mientras tanto, el mandamás sabe que Huracán está interesado en llevarse a un futbolista que perdió todo tipo de terreno, hace cinco cotejos que observa todo desde el banco de suplentes y que solamente tuvo acción en 26 presentaciones (realizó una asistencia y no convirtió goles).

Con la presentación oficial de Diego Martínez en reemplazo de Frank Darío Kudelka, desde Parque Patricios están buscando el retorno de Williams Alarcón, que llegó al Xeneize a principio de año. Y claro, con el entrenador de 47 años tuvo su mejor versión futbolística. Pero no será sencillo que emigre, sobre todo porque hace muy poco tiempo arribó.

No creo que Boca lo dé, un jugador que llegó hace poco tiempo no lo veo yéndose. No se olviden que, con la Copa Libertadores, va a tener más posibilidades (de jugar)”, exclamó el periodista Martín Costa en Radio Splendid, pese a que perdió muchísimo terreno. Sobre todo con el arribo de Leandro Paredes, el ascenso continuado de Milton Delgado y la recuperación física de Ander Herrera.

Williams Alarcón, mediocampista de Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Williams Alarcón, mediocampista de Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Cuánto pagó Boca por Williams Alarcón?

Según pudo confirmar BOLAVIPHuracán aceptó los tres millones de dólares que ofreció el club de La Ribera para comprar el 80% del pase del mediocampista chileno, además de la cancelación de la deuda de un millón en moneda estadounidense que mantenían desde Huracán por Franco Cristaldo.

Otro de los aspectos que pulieron en este acuerdo está relacionado con la participación del representante del jugador, el cual mantiene un 20% de la ficha de Williams Alarcón, ya que las partes mencionadas tienen voluntad de llegar a un acuerdo entre sí sin necesidad de pasar por el Xeneize. Su nuevo contrato será por cuatro años.

