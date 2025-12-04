Boca hoy: el reconocimiento de Messi, incertidumbre por la vuelta de Saralegui, Diego Martínez quiere llevarse a Alarcón y más

Boca continúa con los entrenamientos pensando en Racing. El equipo de Claudio Úbeda quiere cumplir con el objetivo de clasificar a la final del Torneo Clausura y poder cerrar el año peleando por una nueva estrella. Mientras tanto, siguen surgiendo novedades vinculadas al club de la Ribera.

El elogio de Messi al Xeneize y a Leandro Paredes, la situación particular de Jabes Saralegui y el interés de Diego Martínez en repatriar a Williams Alarcón desde Huracán son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este jueves 4 de diciembre.

Messi destacó el presente de Boca y remarcó la influencia de Paredes

El buen momento de Boca no pasa desapercibido en la vida de Lionel Messi. En la previa del sorteo del Mundial 2026, el mejor jugador del mundo destacó el presente del equipo de Claudio Úbeda y le dio mucha responsabilidad a Leandro Paredes, su amigo y compañero de la Selección Argentina.

“Hay un cambio muy grande desde la llegada de él. Boca se hizo muy fuerte, sobe todo de local, y gran parte de eso es por él: al juego le da, a cómo acomodó al equipo dentro la cancha y a nivel de grupo”, aseguró el Diez en diálogo con ESPN desde Estados Unidos.

Se define el futuro de Saralegui

Desde la dirigencia de Tigre tienen la intención de renovar el préstamo de Saralegui, debido a que no podrán hacer uso de la opción de compra, que es de 3 millones de dólares por el 50% de su ficha. Esta búsqueda es para tenerlo para la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

Por el lado del futbolista, su deseo también es el de permanecer en el equipo de Dabove, ya que sabe que tendrá una participación importante tanto en el certamen local como en el internacional, mientras que si regresa a Boca correrá de atrás en la consideración de Claudio Úbeda.

Diego Martínez va por la vuelta de Alarcón a Huracán

Así como en Boca están con la cabeza puesta en lo que será el partido ante Racing, a quien recibirá el domingo por la semifinal del Torneo Clausura, desde la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme están trabajando de lleno en lo que será el próximo mercado de pases.

Con la presentación oficial de Diego Martínez en reemplazo de Frank Darío Kudelka, desde Parque Patricios están buscando el retorno de Williams Alarcón, que llegó al Xeneize a principio de año. Y claro, con el entrenador de 47 años tuvo su mejor versión futbolística. Pero no será sencillo que emigre, sobre todo porque hace muy poco tiempo arribó.