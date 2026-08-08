Los hinchas de Boca criticaron a un titular tras el empate ante Vélez: “Miedo escénico”

El Xeneize igualó 1-1 contra el Fortín en Parque Patricios y los simpatizantes no perdonaron el desempeño de un protagonista.

En la tarde-noche de Parque Patricios, Boca empató 1-1 ante Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, debido a los goles que convirtieron Diego Valdés y Santiago Ascacibar. Sin embargo, debido a lo ocurrido durante el partido, los hinchas arremetieron contra Álvaro Montero por su rendimiento individual y su responsabilidad en el tanto del Fortín.

Lo cierto es que los simpatizantes de Boca criticaron a Montero por su partido frente a Vélez bajo los tres palos. “No puede superar el miedo escénico y eso lo tiene totalmente inhibido“, sentenció uno de los fanáticos del Xeneize que no perdonó el desempeño del colombiano sobre el campo de juego del Tomás Adolfo Ducó, estadio de Huracán.

Álvaro Montero, arquero de Boca. (Getty Images)

Otros de los comentarios más destacados, fueron: “No aguanta la presión de Boca“, “no está dando el nivel”, “juega con miedo, es horrible“, “no sé cómo pudo llegar a Primera”, “sigue dando muestras de inseguridad”, “¿Quién le dijo a Riquelme que Montero es buen arquero?“, “no puede atajar ni un segundo más en Boca” e “insostenible su titularidad“.

Los comentarios de los hinchas de Boca

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