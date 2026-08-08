Jugador x Jugador: los puntajes de los futbolistas de Boca vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los futbolistas del Xeneize luego del compromiso en el Ducó.

Álvaro Montero (4): La decisión de poner solo dos hombres en la barrera en el gol de Valdés, sumada a una serie de dudas en las salidas durante los minutos posteriores mantienen inseguro al colombiano. Todavía no le inspira confianza al hincha de Boca, más allá de algunas intervenciones positivas en el resto del encuentro.

Leandro Lozano (6): Una máquina de ir y venir. De menor a mayor en cuanto a la toma de decisiones. En el primer tiempo le faltó claridad en la finalización, pero en el segundo fue una pesadilla para la defensa visitante.

Lautaro Di Lollo (6): Sólido partido del 2 de Boca, que parece haber recuperado su lugar en la zaga. Firme en el juego aéreo y prolijo en la salida.

Ayrton Costa (5): Primer tiempo correcto para el zaguero. La única negativa fue la amarilla que se ganó por una fuerte infracción lejos del arco, que le costó una salida en el entretiempo. Lo reemplazó Pellegrino.

Lautaro Blanco (6): Primera vez en mucho tiempo que va menos que el otro lateral. Aún así, cada vez que pasó fue para lastimar a la línea de fondo del Fortín. Correcto en defensa.

Santiago Ascacibar (7): Además de haber anotado por tercer partido consecutivo, se generó muchas situaciones que no pudo terminar bien. Además, estuvo siempre ordenado para defender. Mereció un doblete.

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Leandro Paredes (8): De lo mejor del partido. A los peligrosos pases que acostumbró a dar, le sumó recuperaciones clave en la mitad de la cancha.

Milton Delgado (6.5): Correcto con la pelota y en los relevos cuando se soltó Paredes. Cada vez más cerca del gol. El palo le dijo que no en la primera de la tarde y luego tuvo otras chances.

Tomás Aranda (8.5): Atrevido, encarador, inteligente. La figura de Boca y del partido. Jugó e hizo jugar. Arruabarrena lo sacó a los 18′ del segundo tiempo pensando en la Copa.

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Leonel Flores (7.5): Otro grandísimo partido del juvenil, que parece ser la solución en el extremo derecho que tanto necesitaba Boca. Alternando buenas y malas decisiones, siempre generó peligro en la defensa de Vélez. Salió en los últimos 15′.

Miguel Merentiel (5): Jugar de único delantero le impide mostrar su mejor versión. Aún así, un gran taco jugando de espaldas para devolverle una pared a Flores le permitió a Boca llegar al empate. Boca necesita más de él como centro atacante.

Marco Pellegrino (6): Ingresó en el segundo tiempo por Costa y no pasó sobre saltos por Boca atacó más de lo que tuvo que defender. Sacó un par de pelotas por arriba y se mostró firme.

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Alan Velasco (5): Entró con entusiasmo y se fue desinflando con el correr de los minutos. Intrascendente partido para el ex Independiente.

Milton Giménez (5): Su presencia en la cancha dejó en claro por qué Boca buscó un 9 en el mercado. Teniendo más oficio de 9 que Merentiel, no estuvo ni cerca de anotar en un equipo que fabricó muchas chances.

Sebastián Villa (-): Pocos minutos en cancha para ser evaluado.