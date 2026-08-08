La defensa de Rodolfo Arruabarrena a Álvaro Montero: “Se está adaptando a Boca”

Rodolfo Arruabarrena tomó la palabra después del empate de Boca ante Vélez. En la sala de prensa del Estadio Tomás Adolfo Ducó, el entrenador del Xeneize aseguró que su equipo mereció sumar de a tres ante el Fortín. Además, hizo hincapié en algunos nombres importantes, como el de Álvaro Montero.

Al entrenador del Xeneize le consultaron por el presente del arquero colombiano, que había recibido algunas críticas en la derrota ante Deportivo Riestra en la fecha 1 y también fue responsabilizado por armar una barrera con apenas dos hombres en el 1-0 de Vélez.

“Con Álvaro estoy muy contento. Se está adaptando al Mundo Boca. Ha respondido, cada vez responde mejor y va a tener todo nuestro apoyo para adaptarse a un club que es diferente. Sin desmerecer a Vélez, que es un club importante, Boca es diferente y eso se hace sentir en el día a día”, soltó el DT.

De esta manera, el Vasco dejó en claro que respalda fuertemente al golero, uno de los cuatro refuerzos que cerró el Xeneize en este mercado de pases. Desde su arribo, el estratega lo puso por encima de Brey y es uno de los pocos que no ha rotado, junto con Lautaro Blanco.

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El rendimiento del equipo: “Quiero felicitar a los jugadores. La verdad que han demostrado estar a la altura de lo que necesitábamos con esta seguidilla de partidos que tenemos. Hemos hecho un buen partido; solo faltó que la pelota entre una vez más. Estoy conforme, sabemos que esta es la manera y tenemos que tratar de que se vuelva a repetir o se mejore durante una cantidad de tiempo importante. Estoy contento, aunque creemos que hubiésemos merecido llevarnos los tres puntos. Enfrente hay un rival que sabe perfectamente lo que quiere, con entrenadores súper capacitados que por algo están donde están últimamente en los torneos locales. Mañana empezaremos a trabajar y a pensar en el partido de Copa Sudamericana”.

La llegada de Valencia y la chance de que ingrese por Merentiel: “Primero vamos a ver cómo está Enner. Quiero recalcar la labor de Miguel. Le falta el gol, pero después cumple perfectamente lo que le pido. Es un chico que suma para el grupo, constantemente alegre y tácticamente muy inteligente. Lo estoy poniendo en un puesto al que tal vez no está acostumbrado, pero a mi entender lo está haciendo muy bien. Nos falta esa cuota de gol que a todo el equipo le falta, excepto al Ruso que las mete. Nos está costando esa definición, pero me preocuparía más si no tuviéramos las situaciones”.

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Santiago Ascacibar: “Con el sistema tenemos un atacante menos, pero el Ruso tiene esa facilidad. Lo ha hecho en Estudiantes muchísimas veces y acá le pedimos que llegue. Tiene intuición, tiene gol y siempre le quedan las pelotas cerca. Lo está haciendo muy bien. Seguiremos pidiéndole eso tanto a él como a Toto Belmonte y a los demás chicos. Muchas veces la llegada de la segunda línea sorprende al rival”.

Los cambios de Costa y Aranda: “Lo de Ayrton fue por la amarilla. En los últimos minutos del primer tiempo terminamos muy abiertos; tratábamos de llevar a Vélez a un rincón y muchas veces quedábamos expuestos a una contra. Él tenía amarilla, fue solo por eso. Y Tomi había hecho un muy buen partido, pero el desgaste se siente. Llevaba ya 70 minutos y decidimos sacarlo”.

Si el equipo merece más: “El resultado demuestra que es un 1 a 1, aunque creo que merecíamos esos dos puntos. Si le vas a hablar a Guillermo te va a decir que no. Este es el camino. Sabemos que el fútbol argentino es complicado, que hay irregularidades, y el equipo que es más regular hace la diferencia. Nosotros tenemos que buscar esa regularidad. Por eso hago hincapié en que en estos últimos tres partidos he visto a un equipo que sabe a lo que juega. Me gustaría terminar siempre con la valla en cero, como cuando fui defensor, pero el rival también juega. Nos tocaron dos rivales duros que generalmente están arriba, y lo hemos hecho bien”.

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La competencia entre Figal, Di Lollo, Pellegrino y Costa: “Lo he dicho siempre: tengo cuatro centrales que me dan seguridad, cada uno con sus virtudes y sus errores, sobre los cuales tratamos de trabajar. Me han cumplido los cuatro, sea Nico, Lolo, Ayrton o Marcos. Saben que es una competencia entre ellos y el que yo vea mejor, jugará. Trato de ser justo, ni bueno ni malo. Me puedo equivocar, pero trato de hacerlo por el bien del equipo”.

Villa suplente: “Sebastián está muy bien, esperando su momento. Ahora me estoy decidiendo por Leo, pero sabe que hay competencia. En algún momento podré volver a jugar con un sistema que lo favorezca, con dos extremos. Está muy metido en el grupo y en el calentamiento previo analiza y ayuda. El grupo está bien. No lo digo por decir; si no fuera así, me callo la boca, aunque saben que a veces miento bastante acá en las conferencias”.