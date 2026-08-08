En la vuelta de Palermo, Platense le ganó a Independiente con gol de Mainero

El Calamar se quedó con tres puntazos en Avellaneda. Llevaba 14 partidos sin triunfos y lo consiguió en el reestreno del Titán como DT.

Martín Palermo volvió a Platense con una victoria fundamental para el equipo de Vicente López. Condicionado con los puestos bajos de la tabla anual, pese a su gran presente en líneas generales, el Titán reemplazó a Walter Zunino en la dirección técnica calamar y le dio tres puntos de oro en Avellaneda.

Fue 1 a 0 ante Independiente en el Libertadores de América, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El único gol del partido estuvo en los pies de Guido Mainero, quien aprovechó un error garrafal de Rodrigo Rey en la salida. En el mano a mano, el ya ídolo del Calamar se la picó al arquero cuando lo achicó, intentando remendar su error.

Finalmente, fue 1 a 0 para el Marrón, quien empieza a acomodarse y a salir del fondo de la tabla, dejando atrás una racha de 14 partidos sin ganar en el ámbito local. A continuación, los detalles del minuto a minuto.

El minuto a minuto de Independiente y Platense

Mainero puso el 1 a 0 para Tense

¡PLATENSE SE ADELANTA EN EL MARCADOR!



Guido Mainero aprovechó el error en la defensa y anota el primero frente a Independiente.



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El gol anulado a Ávalos

INDEPENDIENTE MARCÓ EL PRIMERO, PERO QUEDÓ ANULADO



Los locales marcaron, pero luego de una extensa revisión en el VAR quedó anulado.



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¡Volvió Palermo a Platense!

¡Hola Martín! ¿Todo listo para arrancar?



El DT de Platense está preparado para su debut en el Torneo Clausura



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Formaciones e incidencias del partido